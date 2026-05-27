Dictan detención preventiva de seis meses para Henry Nina por caso El Sillar

Un juez determinó este miércoles detención preventiva de seis meses para el expresidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Henry Nina, en el marco de las investigaciones sobre presuntas irregularidades en el proyecto de la doble vía El Sillar, ubicada en la carretera Cochabamba–Santa Cruz.

De acuerdo con la resolución judicial, Nina deberá cumplir la medida en el penal de San Pedro, en la sede de gobierno, mientras continúan las investigaciones y los procedimientos legales correspondientes.

Empresa China

La imputación señala que la empresa china Sinohydro realizó modificaciones en el trayecto de la carretera sin contar con el respaldo técnico adecuado, y que Nina no ejerció el control y supervisión correspondientes como máximo responsable de la ABC.

Delitos

El exfuncionario está siendo investigado por los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, debido al presunto perjuicio ocasionado al Estado por las irregularidades detectadas en la obra.

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