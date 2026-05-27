Viceministro reporta hallazgo de Bs 1,1 millones y dólares en vehículo vinculado a sargento

El caso de la denominada “encomienda” con Bs 350.000 continúa ampliándose y suma nuevos elementos dentro de la investigación, según una publicación realizada por el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano.

De acuerdo con la autoridad, la investigación iniciada en Trinidad permitió avanzar sobre otros indicios vinculados al caso, luego de la aprehensión de un sargento del Servicio Aéreo Policial.

El nuevo hallazgo se produjo en Santa Ana del Yacuma, durante la requisa del vehículo donde se encontraba el efectivo policial al momento de su aprehensión.

En el motorizado se encontraron tres bolsones o mochilas con dinero en efectivo, además de un arma de fuego calibre 9 milímetros.

El vehículo secuestrado es un Volkswagen blanco, con placa de control 4792-BXB, que quedó bajo custodia dentro del procedimiento investigativo.

Según el reporte, la requisa se realizó en instalaciones del aeropuerto Prof. José Chávez Suárez, de Santa Ana del Yacuma, en presencia de un testigo de actuación y con conocimiento del Ministerio Público.

Posteriormente, la cuantificación del dinero también se llevó adelante en presencia del Ministerio Público.

El resultado complementario estableció el hallazgo de $us 121.000 y Bs 648.000 en una mochila negra.

En una mochila beige se encontraron Bs 252.500 y un arma de fuego 9 mm, mientras que en un bolsón celeste se hallaron Bs 255.500.

En total, las autoridades cuantificaron Bs 1.156.000, además de $us 121.000, un arma de fuego 9 mm y un vehículo secuestrado.

De acuerdo con el reporte, $us 30.000 no tendrían valor legal, aspecto que también quedó bajo verificación y custodia dentro del procedimiento.

El viceministro remarcó que este caso demuestra que, cuando se activa una alerta, la investigación no se queda en la superficie, sino que se sigue la ruta, se verifica el entorno, se revisan vehículos, se secuestran elementos vinculados y se pone todo en conocimiento de las autoridades competentes.

La autoridad señaló además que la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado exige mirar también hacia adentro, fortalecer controles y actuar con decisión frente a cualquier hecho irregular.

El caso continúa bajo investigación para establecer el origen del dinero, los posibles vínculos con actividades ilícitas y la responsabilidad de las personas involucradas.

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