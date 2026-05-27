Operativo en Parotani deja 11 aprehendidos que enfrentan cargos penales por ataques con dinamita

Tras una tensa jornada de enfrentamientos que se extendió desde la noche previa hasta la madrugada, las fuerzas del orden lograron frustrar el intento de bloqueo y consolidar el control de la carretera que une a Cochabamba con Oruro. El balance oficial de los operativos policiales y militares arroja un total de 11 personas aprehendidas, quienes ya se encuentran a disposición del Ministerio Público bajo graves cargos penales.

La intervención, que inicialmente buscaba retirar promontorios de tierra y escombros, derivó en una batalla campal cuando un grupo de manifestantes, identificados como mineros, subió a los cerros aledaños para impedir el avance del contingente con el uso de artefactos explosivos y piedras.

Ataques coordinados desde las alturas

A pesar de las detenciones previas, los registros audiovisuales captados en el lugar revelaron la gravedad y coordinación de los ataques. En los videos se observa con claridad el modus operandi de los movilizados: mientras unos distribuían los cachorros de dinamita, otros los encendían y, utilizando ondas, los lanzaban directamente hacia el personal uniformado que custodiaba la vía desde abajo, logrando que las explosiones detonaran a escasos metros de los efectivos.

Para dispersar a los atacantes y evitar que tomaran el puente de Parotani, las unidades tácticas debieron hacer un uso intensivo de agentes químicos. Posteriormente, personal de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), apoyado con equipo pesado, procedió a limpiar la vía de piedras, espinos y volquetadas de tierra para normalizar por completo la circulación hacia el occidente del país.

Procesados por cuatro delitos y tenencia de dinero

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Rolando Vera, detalló que el grupo de aprehendidos está compuesto por ocho varones y tres mujeres. Todos ellos fueron trasladados a dependencias policiales, donde ya prestan sus declaraciones informativas.

"Se han abierto los correspondientes casos por delitos como atentados contra la seguridad de los medios de transporte, atentados contra la seguridad de los servicios públicos, instigación pública a delinquir y atentados contra la seguridad de miembros del Estado", puntualizó Vera, añadiendo que se procedió al secuestro de los teléfonos celulares de los sospechosos y al registro del lugar de los hechos.

Por su parte, el Comandante de la Policía del Valle Bajo, Wilson Flores, reveló un dato llamativo: entre los capturados en el punto de Itapaya se detectó a personas en posesión de sumas de dinero que no supieron justificar, elemento que también ha sido derivado a la Fiscalía para la investigación correspondiente.

El uso de dinamita en las movilizaciones generó fuertes reacciones y posturas encontradas entre las autoridades del departamento. Mientras que asambleístas y autoridades de la región recriminaron severamente el ataque por atentar directamente contra la vida de policías y militares, exigiendo su plena identificación y castigo, el gobernador Leonardo Loza, justificó el accionar argumentando que "el Gobierno no hizo caso a las demandas" de los sectores movilizados.

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