VIDEO: Así luce la carretera a Parotani, totalmente bloqueada a días del balotaje

La medida surge a pocos días del balotaje, poniendo en riesgo la distribución del material electoral hacia las regiones más alejadas.

Ligia Portillo

14/10/2025 8:35

VIDEO: Así luce la carretera a Parotani, totalmente bloqueada a días del balotaje. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Una jornada de bloqueos y movilizaciones se intensifica en diferentes zonas y regiones de nuestro departamento. Transportistas libres iniciaron esta medida de presión en Parotani, occidente del país, dejando las carreteras completamente cerradas y paralizando la transitabilidad.

Las imágenes muestran la magnitud de la protesta: una gran cantidad de vehículos obstaculizando el paso en esta zona estratégica. Inicialmente se reportaron bloqueos en el Valle Alto, cruce a Tiraque y cruce a Tarata, pero la situación en Parotani evidencia un panorama aún más crítico.

Los transportistas exigen soluciones inmediatas al problema del combustible, pero la alarma crece porque nos encontramos a menos de una semana de la segunda vuelta electoral, un balotaje histórico en nuestro país. Faltan apenas cinco días para la votación y ya se registran bloqueos que podrían afectar la logística electoral.

Hoy martes, el Tribunal Electoral Departamental debía iniciar la distribución de las maletas electorales hacia las regiones más alejadas, trayectos que requieren varias horas de viaje. Las vías bloqueadas ponen en riesgo este operativo crucial.

Hasta el momento, no hay información oficial sobre las medidas adoptadas por el Tribunal Electoral Departamental para garantizar el normal desarrollo de la logística.

 

