En un giro inesperado durante su gira musical por Sudamérica, la cantante argentina Cazzu utilizó el escenario de su reciente concierto en Uruguay para hacer un fuerte llamado a sus fanáticos: detener la campaña de odio masivo que, por más de un año, han dirigido en redes sociales contra su ex pareja, Christian Nodal, y la actual de este, Ángela Aguilar.

Sin mencionar nombres de manera directa, la artista se refirió a la polémica que se desató tras su rompimiento con Nodal, padre de su hija, y el inicio de la relación de él con la cantante mexicana. Cazzu, a quien sus fans llaman cariñosamente "La Jefa", se deslindó del hate y enfatizó que el odio que inunda las redes sociales "no la representa" como artista ni como persona, según publica el portal viveusa.mx.

"Siento que es un mensaje que pasa el tiempo y sigue siendo necesario", señaló Cazzu ante su público. "Como ‘La Jefa’ de toda esta situación, les quiero pedir: más odio… ¡basta! Basta de odio, basta de bardear en las redes, basta de pelear por ahí por la razón que sea", fue el contundente mensaje de la argentina.

La intérprete aprovechó su plataforma para reflexionar sobre el impacto de las críticas y burlas, y concluyó su pedido con un mensaje de esperanza y positividad: "Amor, todo amor. Somos amor. Este mundo necesita más amor y más canciones como ésta".

La reacción de los fans: "Perdón, Jefa, ahorita no puedo"

Aunque el discurso fue bien recibido durante el show, la reacción de sus seguidores en redes sociales no se hizo esperar una vez que los videos se hicieron virales. Muchos usuarios y fanáticos de Cazzu señalaron que, si bien admiran la madurez y la postura de la artista, el hate no se detendrá.

Según los comentarios, la hostilidad hacia Ángela Aguilar y Nodal ha trascendido el tema de la supuesta infidelidad o el daño causado a Cazzu. Los usuarios aseguran que las críticas se deben ahora al "cinismo", la "hipocresía" y las "entrevistas desafortunadas" que la propia Ángela ha dado, donde la perciben "haciéndose la víctima".

Frases como "Perdón, Jefa, ahorita no puedo", "Ahorita no andamos perdonando a nadie" y "Es que Ángela no se ayuda" se multiplicaron en las plataformas, indicando que el deseo de Cazzu de detener la polémica viral será difícil de cumplir. Incluso surgieron teorías, rechazadas por la mayoría, de que el mensaje de Cazzu fue un "favor" forzado por Christian Nodal para calmar las aguas.

Mira el video:

