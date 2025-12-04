Habilitan recepción de postulaciones al TSE del 5 al 8 de diciembre

Los postulantes interesados podrán dejar su documentación desde este viernes 5 al lunes 8 de diciembre en la Asamblea Legislativa.
04/12/2025 10:35
Escuchar esta nota
La senadora de la alianza Libre y miembro de la Comisión Mixta de Constitución, Tomasa Yarhui, informó que, según el cronograma aprobado por la Asamblea Legislativa, los postulantes al Tribunal Supremo Electoral (TSE) podrán presentar su documentación desde este viernes 5 hasta el lunes 8 de diciembre.
“El día de hoy se publica la convocatoria. A partir de mañana 5, el 6, 7 y 8 de diciembre será la presentación de postulantes; el 9 de diciembre se realizará la verificación de requisitos habilitantes”, explicó la legisladora.
Yarhui enfatizó que este proceso de selección busca recuperar la credibilidad del Órgano Electoral, por lo que alentó a profesionales de todo el país a presentar sus postulaciones y contribuir a fortalecer la institucionalidad democrática.
Requisitos indispensables para postular al TSE
Plazos y lugar de presentación
Mire el cronograma de actividades:
Mira la programación en Red Uno Play
09:30
12:00
12:25
14:00
15:00
16:30
09:30
12:00
12:25
14:00
15:00
16:30