Política

Habilitan recepción de postulaciones al TSE del 5 al 8 de diciembre

Los postulantes interesados podrán dejar su documentación desde este viernes 5 al lunes 8 de diciembre en la Asamblea Legislativa. 

Hans Franco

04/12/2025 10:35

Foto: Habilitan recepción de postulaciones al TSE del 5 al 8 de diciembre
La Paz

La senadora de la alianza Libre y miembro de la Comisión Mixta de Constitución, Tomasa Yarhui, informó que, según el cronograma aprobado por la Asamblea Legislativa, los postulantes al Tribunal Supremo Electoral (TSE) podrán presentar su documentación desde este viernes 5 hasta el lunes 8 de diciembre.

“El día de hoy se publica la convocatoria. A partir de mañana 5, el 6, 7 y 8 de diciembre será la presentación de postulantes; el 9 de diciembre se realizará la verificación de requisitos habilitantes”, explicó la legisladora.

Yarhui enfatizó que este proceso de selección busca recuperar la credibilidad del Órgano Electoral, por lo que alentó a profesionales de todo el país a presentar sus postulaciones y contribuir a fortalecer la institucionalidad democrática.

Requisitos indispensables para postular al TSE

  • Tener 30 años cumplidos y nacionalidad boliviana
  • CI vigente y libreta de servicio militar (solo varones)
  • No tener pliego de cargo ejecutoriado
  • No tener sentencia penal ejecutoriada
  • No tener antecedentes de violencia familiar o contra mujeres
  • Estar inscrito en el Padrón Electoral
  • Hablar al menos dos idiomas oficiales del país
  • No haber sido vocal del TSE previamente
  • No incurrir en prohibiciones o incompatibilidades constitucionales
  • No tener militancia política
  • Título profesional con al menos 5 años de antigüedad
  • Experiencia profesional mínima de 5 años en áreas afines
  • No haber sido candidato ni dirigente político en los últimos 5 años
  • No tener parentesco con autoridades del TSE u otras altas autoridades del Estado

Plazos y lugar de presentación

  • La recepción de postulaciones se realizará a partir del día hábil siguiente a la publicación de la convocatoria.
  • Horarios:
  • Lunes a viernes: 08:30 a 18:00
  • Sábado y domingo: hasta las 12:00
  • Lugar: Oficina de la Comisión Mixta de Constitución, primer piso del antiguo Hemiciclo de la Asamblea Legislativa Plurinacional (Plaza Murillo).
  • La Comisión levantará un acta de cierre al finalizar el plazo, en presencia de un notario de fe pública.
  • Las postulaciones podrán ser entregadas por terceros o vía Courier, bajo responsabilidad del postulante.

Mire el cronograma de actividades: 

