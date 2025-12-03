Comisión Mixta de Constitución iniciará trabajo para la convocatoria a postulantes al TSE

La Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional fue convocada a sesión este miércoles a las 14:00 horas, con el fin de elaborar la resolución que será remitida a la sesión de Asamblea prevista para las 17:00.

En dicha sesión plenaria se dará a conocer oficialmente la convocatoria para la postulación de candidatas y candidatos al Tribunal Supremo Electoral (TSE), además del cronograma de actividades para el proceso de preselección.

La reactivación del trabajo legislativo ocurre luego de que el presidente del Estado, Rodrigo Paz, promulgara la Ley de Designación de Vocales del TSE, habilitando formalmente a la Comisión Mixta para iniciar la etapa operativa del proceso.

Con la promulgación de la norma, la Comisión Mixta de Constitución podrá presentar la propuesta de convocatoria y el calendario de actividades, documentos que serán sometidos a consideración del pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional este mismo miércoles.

Una vez aprobados, se abrirá el periodo de recepción de postulaciones, dando inicio al proceso de preselección que permitirá avanzar hacia la renovación de las autoridades del Órgano Electoral rumbo a los próximos comicios nacionales y subnacionales.

Mire el video:

