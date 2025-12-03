Cae policía acusado de facilitar la fuga de estafadores en Oruro

Un grave escándalo sacude a la Policía Boliviana en Oruro, donde un efectivo de la institución fue enviado a la cárcel con detención preventiva por 30 días tras ser acusado de facilitar la fuga de una familia propietaria de una casa de cambio, quienes están siendo denunciados por estafar a más de 120 comerciantes por una suma que asciende a más de 20 millones de dólares.

El fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, confirmó que el Ministerio Público solicitó la detención preventiva del oficial, la cual fue aceptada por el juez en las últimas horas. La investigación continúa, mientras los cuatro principales estafadores –el padre, la madre y sus dos hijos– aún se encuentran prófugos y están siendo buscados a nivel nacional.

El engaño de la venta de dólares

El presunto caso de estafa agravada afectó a más de un centenar de familias. Según el fiscal Morales, el modus operandi de los dueños de la casa de cambio consistía en ofrecer dólares a un precio ligeramente menor al costo del mercado. Su pretexto era tener "contactos en bancos privados" que les proveían la divisa al cambio oficial.

Inicialmente cumplían con las transacciones, lo que generó confianza. Sin embargo, los comerciantes, que necesitaban dólares para compras en el exterior, les dejaron grandes cantidades de dinero que ascendían a más de 20 millones de dólares en total, los cuales no fueron entregados.

La controversial intervención oolicial

La molestia de los afectados llevó a que retuvieran al padre, la madre y sus dos hijos en la tienda de libre cambio. La madre prometió retornar con una parte del dinero, pero volvió sin él.

Minutos después, ingresó un grupo policial al mando de un Mayor. Las víctimas denuncian que los estafadores fueron sacados por una puerta trasera, subidos a una patrulla, trasladados de un vehículo a otro y presuntamente abandonados en una plaza de la ciudad. Cámaras de seguridad mostrarían una camioneta con personal especializado de la UTOP con traje negro y armas largas, convocado por el Mayor para el "rescate".

Detención del Mayor

Lo más insólito ocurrió posteriormente: el Mayor fue encontrado nuevamente en la casa de los estafadores. Esto se dio en un momento en que una multitud de víctimas intentaba recuperar parte de su dinero llevándose muebles o equipos.

El oficial fue reconocido y retenido por el grupo de víctimas, quienes solicitaron la presencia de un fiscal para formalizar la aprehensión por particulares. El Mayor argumentó que solo había cumplido con sus deberes.

La investigación ahora se centra en el oficial y en si otros uniformados actuaron por orden. Se incautaron los celulares del Mayor y de su chofer para realizar la triangulación de llamadas. Además, se indaga si se informó a la autoridad superior, como establece la hermenéutica policial. El Ministerio Público no descarta la aprehensión de más personas en este caso.

