Agentes policiales protagonizaron un insólito episodio en un banco de Turquía al responder a una señal de alarma por un supuesto robo, solo para descubrir que el único "sospechoso" en el lugar era un pequeño gatito.

La situación ocurrió en las instalaciones de un banco DenizBank. Los agentes acudieron al lugar con premura, esperando encontrar a un ladrón después de recibir la señal de alarma.

Sin embargo, al llegar al vestíbulo del banco, los oficiales descubrieron que la causa de la activación era un gatito atrapado dentro de las instalaciones. El felino se encontraba detrás de la puerta de cristal.

El personal policial, que esperaba enfrentarse a un peligroso delincuente, se encontró con este inesperado y adorable "sospechoso". El suceso concluyó sin mayores incidentes, más allá de la sorpresa inicial, y con el alivio de que la alarma no se debía a un acto de inseguridad.

