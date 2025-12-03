Operativo antidroga en la UPEA: hallan cocaína en oficina de la FUL y arrestan a una estudiante

Un operativo conjunto entre el Viceministerio de Defensa Social y la Dirección Departamental de la Felcn-La Paz permitió incautar más de un kilo de clorhidrato de cocaína al interior de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), específicamente en una oficina asignada a la dirigencia estudiantil.

La intervención, realizada con autorización del Ministerio Público y en presencia del rector y del asesor jurídico de la universidad, se llevó a cabo este martes en instalaciones de la Federación Universitaria Local (FUL).

Droga oculta en maleta dentro de un cielo falso

Según el reporte oficial, el operativo se centró en la oficina de la Segunda Ejecutiva de la FUL, donde se descubrió una maleta escondida en el cielo falso que contenía:

1 paquete forrado con cinta masquín verde

126 bolsas tipo ziploc, todas con clorhidrato de cocaína

Una prueba de campo confirmó que se trataba de sustancia controlada. El peso total incautado fue de 1.050 gramos.

Arresto y apertura de caso

Tras el hallazgo, fue arrestada una mujer identificada como M.A.M, de 26 años. Las oficinas fueron precintadas y se abrió una investigación formal por instrucción del Ministerio Público.

