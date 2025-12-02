Karol G enciende la expectativa: “La Premiere” llega a Bolivia este 7 de diciembre por Red Uno

El universo Tropicoqueta de Karol G está a punto de aterrizar en las pantallas bolivianas. La artista colombiana encendió las redes al publicar en su Instagram la lista oficial de canales y horarios en los países donde se emitirá su esperado especial “La Premiere”, y sí, Bolivia está incluida.

La noticia corrió como pólvora entre sus seguidores: este domingo 7 de diciembre, a las 5:00 p.m. (hora boliviana), Red Uno será el canal encargado de abrir la puerta a esta experiencia audiovisual que la propia Karol describe como su obra más “ambiciosa y mágica” de la era Tropicoqueta.

No se trata de un programa más. Es una cita mundial. Karol G quiere –literalmente– que millones en distintos continentes se sienten a la misma hora frente al televisor, como en esas noches familiares que ya son casi leyenda.

“La Premiere nace de un sueño personal… volver a ver a las familias reunidas, celebrando, bailando, todos juntos frente al TV… Como en los viejos tiempos!!!!!”, escribió la Bichota en Instagram, confirmando que este proyecto no solo busca entretener, sino evocar una nostalgia compartida.

Detrás de esta pieza de 45 minutos hubo un año completo de planeación a cargo de Bichota Films, que llevó al equipo de grabación a Ciudad de México, Los Ángeles, Cartagena y Medellín para capturar la esencia del universo Tropicoqueta.

La artista promete una mezcla de música, emoción y cinematografía experimental y Bolivia tiene su propio punto de encuentro. Mientras la publicación de la artista circula en millones de cuentas en Instagram, en Bolivia la cita ya está marcada, por la Red Uno, este Domingo 7 de diciembre a las 5:00 p.m.

Un evento global, simultáneo, televisivo y pensado para verse en familia. Karol G lo adelantó con claridad: “Arma tu combo y pónganse de acuerdo… que esa noche tenemos una cita, una cita que nadie puede perderse”. Bolivia ya tiene reservado su lugar en primera fila.

