¡Atención, fanáticos! Karol G estrena ‘La Premiere’, un especial que se verá en Bolivia por Red Uno este 7 de diciembre

Los seguidores de Karol G tienen una cita ineludible. La cantante antioqueña ha impactado al anunciar ‘La Premiere’, un ambicioso especial de televisión que celebrará el universo de su álbum 'Tropicoqueta', y que será transmitido de manera simultánea en un movimiento global sin precedentes.

En Bolivia, el canal encargado de llevar esta primicia a los hogares será Red Uno, que emitirá el especial el próximo domingo 7 de diciembre a las 5:00 p.m. (hora de Bolivia).

Un sueño personal y una megaproducción

‘La Premiere’ es descrita como la obra más "ambiciosa y mágica" de la era 'Tropicoqueta'. La pieza de casi 45 minutos es una experiencia visual inmersiva que expande y celebra el impacto del álbum a través de presentaciones exclusivas, arreglos reimaginados y apariciones especiales de artistas.

Karol G compartió en sus redes sociales el origen personal de esta idea:

"La Premiere nace de un sueño personal… volver a ver a las familias reunidas, celebrando, sintiendo, bailando, todos juntos frente al TV en la sala de la casa 📺 💃🏽🕺🪩 Como en los viejos tiempos!!!!!", publicó la artista en Instagram.

La transmisión simultánea es el corazón de la propuesta: "Este 7 de diciembre… un continente entero y hasta países de otros continentes se reúnen a LA MISMA HORA en simultáneo frente al TV y en el canal Local de su propio país! [...] Arma tu combo y pónganse de acuerdo… que esa noche tenemos una cita, una cita que nadie puede perderse 🤎 !!!!"

Horarios de 'La Premiere'.

Un esfuerzo de un año

Este proyecto audiovisual sin precedentes tomó un año de planeación y producción por parte de Bichota Films, buscando recrear la nostalgia de cómo se vivía la música en otra época. La producción es una megaproducción con grabaciones realizadas en locaciones icónicas de Ciudad de México, Los Ángeles, Cartagena y Medellín.

El especial promete revelar detalles exclusivos y momentos inéditos, incluyendo:

Momentos emotivos: Más de 200 fans participaron en "Coleccionando Heridas" en un unplugged especial junto a Marco Antonio Solís en México.

Interacción con fans: Para la canción "Tu Perfume", Karol G sorprendió a una plaza llena en el Pueblito Paisa de Medellín, integrando las voces del público en la versión final del performance.

Detalle cinematográfico: Se utilizaron diversos métodos de grabación que incluyen película de 35mm, 8mm, camcorder y betacams para lograr una estética única.

Recuerda, en Bolivia, ese punto de encuentro será Red Uno el domingo 7 de diciembre.

