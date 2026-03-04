“Le querían dar en el corazón”: esposa de librecambista apuñalado relata el asalto en La Ramada

Un violento asalto dejó gravemente herido a un librecambista la noche del martes en la calle Chané, zona del mercado antiguo La Ramada, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. La víctima recibió ocho puñaladas dentro de un baño público, donde fue interceptado por delincuentes que intentaron arrebatarle 20 mil dólares.

En contacto con Red Uno, la esposa del trabajador relató los momentos de angustia que vivió su familia y aseguró que los atacantes actuaron con la intención de acabar con su vida.

“Le querían dar en el corazón. Al momento de acuchillarlo querían matarlo, meterle el cuchillo en el estómago. La mochila con la que él trajinaba tiene ocho cortes”, afirmó.

Según su testimonio, el librecambista permanece delicado de salud. “No puede mover mucho su mano. Le han prohibido que camine y que haga cualquier actividad. Está fresco todavía”, explicó, al pedir garantías para la seguridad de su esposo y su familia.

Tras el ataque, comerciantes del mercado reaccionaron y lograron capturar a uno de los presuntos autores cuando intentaba escapar. En medio de la intervención, se recuperaron los cerca de 20 mil dólares sustraídos. Sin embargo, la Policía confirmó que existe un segundo implicado que se encuentra prófugo.

La mujer aseguró que uno de los sospechosos habría estado esperando en una rotonda cercana, presuntamente para facilitar la huida. “Estaba parado más allá, listo para escapar, pero no lo lograron”, indicó.

El hecho generó preocupación entre los trabajadores del mercado antiguo La Ramada, quienes denuncian una creciente inseguridad y falta de patrullaje en la zona. “Estamos expuestos totalmente. Manejamos dinero todos los días en la vía pública”, manifestó otro librecambista.

Los comerciantes aseguran que, pese a la existencia de una comisaría cercana, la presencia policial es escasa. Ante ello, exigen mayor control y operativos permanentes para evitar nuevos hechos violentos.

Mientras tanto, la familia del librecambista herido aguarda su recuperación y espera que las autoridades logren dar con el segundo implicado para que el caso no quede impune.

Mira la programación en Red Uno Play