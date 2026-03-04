Aprendizaje práctico desarrolla habilidades gerenciales y potencia el liderazgo juvenil

El desarrollo de competencias y habilidades gerenciales en jóvenes es una prioridad para las universidades y organizaciones que buscan formar líderes capaces de responder a un entorno empresarial cada vez más dinámico, digital y diverso. La formación ya no se limita a la transmisión de contenidos teóricos, sino que se enfoca en identificar, potenciar y acompañar el talento gerencial desde las primeras etapas en la vida académica.

Desde su experiencia como docente en la carrera de Administración de Empresas de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz) y también como emprendedora, Leslie Fernández Lozano señala que la identificación de las habilidades gerenciales requiere una observación integral del estudiante.

“En el área de administración de empresas, se requiere observar en los jóvenes tres dimensiones: el comportamiento en equipo, la comunicación y de evaluaciones”, sostiene Fernández.

Un informe sobre “Formación gerencial y liderazgo”, publicado en la Revista Impulso (2025), analizó 30 estudios (2000-2025) de Scopus y SciELO sostiene que desarrollar habilidades técnicas, humanas y conceptuales mejora la eficacia de las organizaciones entre un 20 % y 30 %. Además, señala que el uso de casos prácticos y retos en equipo ayuda a los jóvenes a ser más adaptables y fortalecer su liderazgo.

Observar dinámicas académicas revela habilidades gerenciales

Las actividades en la academia se convierten en un espacio clave para detectar liderazgo natural. Fernández explica que las actividades grupales que se realizan en el aula son eventos donde es posible identificar quiénes asumen roles de liderazgo natural, quiénes organizan, motivan a los compañeros o destacan en la distribución de responsabilidades.

Para la especialista, “estas conductas evidencian habilidades como la comunicación, coordinación y capacidad de influencia en otras personas”.

Otro escenario fundamental para el desarrollo de competencias gerenciales es la resolución de problemas y la toma de decisiones. Según la docente, estas capacidades emergen con fuerza cuando los estudiantes enfrentan retos académicos reales.

“Cuando los jóvenes tienen que resolver estudios de caso, realizar exposiciones, desarrollar algunos proyectos, es ahí donde emergen capacidades como el análisis, la toma de decisiones, el pensamiento crítico, la creatividad”, sostiene la especialista. Añade que este tipo de tareas permiten medir las habilidades gerenciales de manera más objetiva.

De la misma manera, el diálogo directo entre docente y estudiante también cumple un rol determinante. “Es clave cuando se tiene una conversación con el estudiante y se empieza a tratar un tema en específico y se reconoce el potencial del estudiante, la manera en cómo ve las cosas, cómo las entiende. Además, el tema de su comportamiento y el compromiso que tienen”, explica Fernández, destacando que el compromiso personal es un indicador claro del desarrollo del liderazgo.

Experiencias prácticas fortalece el liderazgo juvenil

Más allá del aula, la participación en exposiciones y ferias académicas permite evidenciar cómo los estudiantes aplican sus conocimientos, fortalecen su comunicación y ganan seguridad al interactuar con distintos públicos. Estos espacios funcionan como instancias reales de aprendizaje donde el estudiante asume un rol activo y demuestra su capacidad para desenvolverse en contextos auténticos.

Del mismo modo, los concursos de emprendimiento representan una oportunidad clave para estimular el pensamiento estratégico y el espíritu gerencial de los estudiantes. En estos escenarios, los jóvenes no solo presentan ideas, sino que construyen propuestas integrales desde su identidad visual hasta su marca. “Ahí ponen ese espíritu gerencial, desde el momento en que crean su logo, su eslogan, su marca”, explica la docente.

Estas experiencias refuerzan la articulación entre teoría y práctica, evidenciando que el aprendizaje significativo se potencia cuando la formación académica se conecta con dinámicas reales del entorno profesional y empresarial.

En cuanto a las estrategias para fortalecer el liderazgo juvenil, Fernández destaca la asignación de roles como una herramienta central. “Dar a los estudiantes responsabilidades claras, darles roles que les permitan practicar el liderazgo” favorece el desarrollo de habilidades como la coordinación, la delegación y la toma de decisiones.

A ello se suma el aprendizaje basado en retos y simulaciones empresariales, donde los jóvenes tienen la posibilidad de tomar decisiones y fomentar el liderazgo, el pensamiento crítico y la resolución de problemas.

Fernández resalta que la disciplina, la creatividad y la actitud de aprendizaje continuo son pilares para formar líderes del futuro, capaces de enfrentar los desafíos de la gestión con una visión ética, colaborativa y adaptativa.

