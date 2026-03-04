Telesalud rompe barreras y fortalece la atención médica en comunidades rurales de Bolivia

La telesalud es una de las transformaciones más significativas del sistema sanitario boliviano en la última década. Lo que comenzó como un sistema tecnológico aplicado al ámbito médico hoy funciona como una red nacional que conecta centros de primer nivel con especialistas, reduce brechas geográficas y fortalece la vigilancia epidemiológica en todo el país.

Miriam Bautista, docente de la carrera de Medicina de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), explica que, desde su implementación, el principal impacto de la telesalud ha sido la mejora en el acceso a servicios médicos.

“Es importante la contribución que he realizado la telesalud en el país, porque mejora los accesos a la salud, es decir, reduce las barreras demográficas, también estamos hablando de las barreras culturales, sociodemográficas, porque el paciente, por ejemplo, que se encuentra distante en una zona rural, ya no es necesario que él acuda directamente a la ciudad para recibir atención médica, lo cual es favorable, porque el paciente acude a su centro de salud más cercano”, afirma Bautista.

Bolivia es un país con una geografía compleja, donde comunidades del altiplano, los Yungas o la Amazonía enfrentan largos desplazamientos para acceder a especialistas, este modelo ha permitido que el paciente acuda a su centro más cercano y, desde allí, se conecte con médicos de referencia.

“Por ejemplo, en el área rural, el paciente recibe atención médica, una atención primaria. Si el médico ve la necesidad de que el paciente necesita atención personalizada para tratar por ejemplo: desde un asma, una diabetes o una hipertensión arterial, la cual requiere seguimiento y atención, se hace este nexo, esta conexión tecnológica”, explica la académica.

Actualmente, la cobertura abarca más zonas rurales en el territorio nacional. “Telesalud abarca aproximadamente más de 340 municipios de Bolivia, de los cuales se tiene un reporte del Ministerio de Salud que aproximadamente se ha llegado a atender 7 millones de pacientes, lo cual es favorable para el país”, explica la académica.

Tecnología, monitoreo y prevención

La telesalud boliviana ha evolucionado hacia un modelo más integral, incorporando equipos avanzados con tecnología digital.

En noviembre de 2025 la ministra de Salud, Marcela Flores Zambrana, en coordinación con la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), recibió 20 telekits de última generación para fortalecer el Programa Nacional de Telesalud.

Cada equipo incluye monitor de signos vitales, glucómetro y electrocardiógrafo portátil, permitiendo atenciones médicas a distancia, especialmente en áreas rurales sin acceso estable a electricidad.

Estos equipos permiten monitorear embarazos de alto riesgo, enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión, y realizar diagnósticos oportunos sin necesidad de traslado.

Así, el monitoreo remoto ha demostrado reducir hasta en un 70% los desplazamientos innecesarios y mejorar el seguimiento de pacientes crónicos, especialmente en áreas rurales. Además, la incorporación de inteligencia artificial en vigilancia epidemiológica ha permitido anticipar brotes y optimizar la respuesta del sistema de salud.

Capacitación continua y televigilancia

La telesalud no solo conecta pacientes con especialistas; también fortalece la formación del personal sanitario. “Ayuda en la capacitación continua, no solo del personal médico, sino a todo el personal de salud del país, lo cual es interesante ya que telesalud también cuenta con televigilancia, es decir, vigilancia epidemiológica”, explica Bautista.

Este componente es clave en un contexto de transformación digital, donde la alfabetización tecnológica y la ética en el manejo de datos se vuelven competencias esenciales para el ejercicio profesional.

Pese a los avances, persisten desafíos como la brecha digital y la conectividad en algunas regiones. Sin embargo, la expansión de redes, servicios satelitales y nuevas tecnologías de comunicación que permitan la ampliación de la cobertura para acceder a la atención.

Es importante destacar que la telesalud en Bolivia no reemplaza la atención presencial, sino que la complementa y la fortalece. Ha permitido democratizar el acceso, mejorar la calidad de atención y optimizar recursos. Como destaca Bautista, el impacto es tangible: millones de pacientes han recibido atención oportuna sin salir de sus comunidades, a través del sistema de salud boliviano.

