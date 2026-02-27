La pastelería creativa combina sabores, texturas y propuestas saludables que conquistan el paladar

La pastelería creativa atraviesa una etapa de transformación. Lejos de limitarse a lo estético o al tema del azúcar, hoy este rubro combina técnica, salud, identidad cultural y experiencia sensorial para responder a un consumidor más consciente, curioso y exigente. Las tendencias muestran una clara evolución hacia propuestas con propósito, donde cada postre cuenta una historia.

Noemí Tito, docente de la carrera de Gastronomía y Artes Culinarias de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), identifica a la pastelería sana como una de las principales tendencias de rápido crecimiento.

“Entre las tendencias en estos últimos años podemos citar la pastelería saludable, como una de las principales, un estilo de pastelería que busca opciones gluten free, libres de gluten, bajos en azúcar y veganas”, explica la académica.

Se trata de una demanda creciente impulsada por consumidores que buscan disfrutar sin culpa, priorizando ingredientes funcionales y procesos más naturales.

Sin embargo, este enfoque implica un reto técnico importante. “Si bien es una opción de pastelería creativa muy requerida conlleva un trabajo detrás y también pruebas. Entonces es un reto poder trabajar en esta área, no obstante, no es imposible”, señala Tito.

La reformulación de recetas tradicionales exige precisión, conocimiento y constante experimentación para lograr equilibrio entre sabor, textura y nutrición.

Otra tendencia clave es la revalorización de los productos locales. Para la docente, esta corriente permite construir identidad desde la pastelería. “Otra tendencia marcada es la revalorización de productos, es decir, la valoración de ingredientes locales dentro de nuestra pastelería a fin de poder marcar también la identidad cultural boliviana”.

Ingredientes como la quinua, el achiote, el cacao de origen o frutas nativas se integran en propuestas contemporáneas que dialogan entre tradición e innovación.

La experiencia sensorial completa el mapa de tendencias actuales, sostiene Tito, quien aclara que, aunque este concepto se desarrolló con mayor fuerza en la cocina caliente, hoy gana protagonismo en la pastelería.

“En pastelería también hay bastante búsqueda en productos que nos abran el paladar a nuevas texturas, nuevos sabores”. Esta exploración se alinea con corrientes globales que priorizan contrastes: cremoso y crujiente, ácido y dulce, aireado y denso.

En cuanto a técnicas modernas, la pastelería creativa incorpora herramientas propias de la cocina molecular y la tecnología. “Entre las muchas técnicas que podemos citar, considero que las que llegaron para quedarse son las gelificaciones, espumas, y también las esponjas”, indica la especialista.

A ello se suma la impresión 3D en chocolate, una innovación que amplía las posibilidades creativas en las propuestas de rubro de la pastelería. La académica destaca que gracias a la ayuda de las máquinas se puede personalizar distintos diseños y, de esta manera, tener una mayor amplitud de propuestas.

Estas técnicas, además de mejorar la estética, enriquecen la experiencia sensorial del consumidor, haciendo del postre una propuesta integral que involucra sabor, textura y presentación.

No obstante, innovar también implica enfrentar desafíos. “Dentro de los principales desafíos que nos enfrentamos en esta carrera es poder combinar correctamente la innovación con la aceptación del comensal”, afirma Tito.

Los nuevos sabores o texturas no siempre son aceptados de inmediato, por lo que el trabajo pedagógico con el consumidor resulta fundamental. “La innovación lleva trabajo extra, investigación adicional y por consecuencia un valor agregado extra, donde la gente pueda comprender y aceptar la propuesta”, añade.

En este escenario, la formación académica cobra un valor estratégico, como el Bolivian Culinary Center (BoCC) de Unifranz, cumple un rol clave porque prepara a los estudiantes de la carrera de Gastronomía y Artes Culinarias no solo para dominar técnicas, sino también para desarrollar criterio, adaptabilidad y una visión creativa sólida frente a los retos del sector.

Así la pastelería creativa refleja la evolución marcada por la innovación constante, la conciencia del consumidor y el uso inteligente de la tecnología, sin perder de vista las bases clásicas que sostienen la profesión.

