Municipios de La Paz fortalecen su gestión turística con capacitación y planes impulsados por Unifranz

Cinco municipios del departamento de La Paz darán un paso decisivo hacia una gestión turística más sólida y estratégica con la presentación de planes municipales diseñados para potenciar el desarrollo local a partir del turismo. Los planes fueron desarrollados e impulsados durante el Curso Piloto de Capacitación Virtual en Gestión Turística Municipal por el Centro de Investigación e Innovación en Turismo (CIINTUR) de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz).

Esta iniciativa marca un hito en la articulación entre la academia y los municipios, al traducir la capacitación técnica en herramientas concretas listas para su aplicación en territorio.

Según Mónica Pacheco, coordinadora del CIINTUR, el curso constituye “una intervención estratégica para el desarrollo del sector turístico en el departamento de La Paz, al fortalecer directamente las capacidades técnicas de los gobiernos municipales”.

La formación estuvo dirigida a los actores que tienen la responsabilidad de planificar, ordenar y promover el turismo desde el territorio, en un contexto donde esta actividad representa una oportunidad clave para dinamizar las economías locales.

El programa surge a partir de un diagnóstico que evidenció brechas estructurales en la gestión turística municipal, como debilidades en la planificación, limitada articulación entre actores públicos y privados, escaso uso de herramientas digitales y dificultades para estructurar proyectos con criterios financieros claros. Frente a este escenario, el curso fue diseñado en seis módulos secuenciales, con un enfoque práctico y aplicado.

“Cada módulo genera productos concretos que alimentan progresivamente un Plan Municipal de Fortalecimiento de la Gestión Turística, asegurando que el aprendizaje se traduzca en herramientas reales de gestión, adaptadas a la realidad de cada municipio y listas para su implementación”, explicó Pacheco. Este enfoque permitió que los participantes construyan documentos útiles, basados en información actualizada y en las particularidades de su territorio.

El acto de cierre del Curso Piloto de Capacitación Virtual en Gestión Turística Municipal se realizará este miércoles 25 de febrero, a las 10:30, en instalaciones de la Unifranz, sede El Alto.

El evento contará con la participación de alcaldes y directores de turismo de los municipios de Quime, Tiahuanacu, Caranavi, Teoponte y Jesús de Machaca, quienes expondrán sus Planes de Fortalecimiento Municipal del Turismo.

Durante el acto de cierre se prevé la presentación de resultados tangibles, entre ellos diagnósticos actualizados del sistema turístico municipal, estrategias de promoción con identidad territorial y uso de herramientas digitales, propuestas de fortalecimiento normativo, esquemas financieros básicos para proyectos turísticos y planes orientados a mejorar la calidad del servicio y la experiencia del visitante.

De acuerdo con la coordinadora del CIINTUR, estos planes “no son documentos declarativos, sino instrumentos operativos, verificables y alineados con las capacidades reales de cada gobierno municipal”, lo que permitirá asumir compromisos concretos de implementación, seguimiento y evaluación de resultados en el corto y mediano plazo.

El proceso también consolida un modelo de trabajo colaborativo entre la academia y el territorio. A través del liderazgo del CIINTUR y el respaldo académico de Unifranz, se integraron la investigación aplicada y las necesidades reales de los municipios, sentando las bases para una red interinstitucional orientada a fortalecer el turismo sostenible en el departamento de La Paz.

Más allá de la culminación del curso, la presentación de estos planes proyecta un nuevo escenario para la gestión turística municipal, con visión estratégica, enfoque técnico y una clara apuesta por el desarrollo económico local a partir del aprovechamiento responsable del patrimonio natural y cultural de la región.

