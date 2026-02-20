Modelo educativo de Unifranz fortalece la formación profesional mediante “proyectos integradores”

El mundo laboral exige profesionales innovadores, creativos y capaces de resolver problemas reales, y la educación superior enfrenta el desafío de formar en los estudiantes competencias más allá del dominio teórico. En ese contexto, los Proyectos Integradores de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz) son una herramienta clave del modelo “Aprender haciendo”, al permitir que los universitarios experimenten situaciones similares a las que enfrentarán en su ejercicio profesional.

Gustavo Montaño, doctor en educación y vicerrector Nacional de Unifranz, explica que estos proyectos: “Se activan mediante el trabajo cooperativo, con propuestas de solución a problemáticas propias de la vida profesional, orientados hacia la innovación y el impacto social, fomentando la creatividad de los estudiantes y brindándoles la oportunidad de aplicar la teoría a situaciones reales”.

En ese sentido, el Aprender haciendo es una cualidad de los Proyectos Integradores, asegura Montaño.

Estos Proyectos Integradores son actividades académicas de notable complejidad y enteramente prácticas que dinamizan el plan de estudios y evidencian el desarrollo de competencias profesionales de los estudiantes de manera integral.

Se desarrollan de forma transdisciplinar, atravesando distintas áreas del conocimiento para aplicar saberes formales, estrategias de acción y pensamiento complejo en la resolución de problemas del contexto social y laboral.

El enfoque Aprender haciendo (learning by doing) convierte al estudiante en protagonista de su formación. La teoría se aplica inmediatamente en contextos prácticos, lo que mejora la comprensión y la retención del conocimiento —se estima que se recuerda hasta el 75% de lo que se hace frente al 5% de lo que solo se escucha—. Además, el error se asume como parte del proceso formativo, fortaleciendo la reflexión, la resiliencia y la mejora continua.

Eva Foronda, Decana Académica de Unifranz La Paz, resalta el impacto de esta metodología en la inserción laboral. “Preparan al estudiante para que, una vez titulado, pueda afrontar con solvencia la solución de un requerimiento real sobre la cual decidir y actuar de manera eficiente, oportuna y ética”, destaca la académica.

Así, los Proyectos Integradores no solo fortalecen conocimientos técnicos, sino también habilidades blandas como liderazgo, trabajo en equipo, toma de decisiones y ética profesional.

Desde las distintas carreras, la experiencia confirma estos resultados. Leslie Vidaurre, docente de la carrera de Bioquímica y Farmacia, señala que: “La importancia de los proyectos integradores en la carrera de Bioquímica y Farmacia de la Unifranz, permite que los estudiantes desarrollen sus competencias para que estén preparados en el campo laboral y sepan desenvolverse. Esto les permite resolver la problemática ya sea a nivel profesional y personal, dando solución a estos de manera efectiva”.

Estos Proyectos Integradores, como su nombre lo indica, van a integrar todas las asignaturas que los estudiantes desarrollaron en su formación profesional, añade Vidaurre.

En Ingeniería, la experiencia también se articula con el modelo educativo de la universidad. Noemi Moller, directora de la carrera de Ingeniería de Sistemas, afirma: “Los estudiantes mejoran su formación profesional con la enseñanza, el aprendizaje bajo el modelo BLX mediante el Aprender haciendo. La competencia los forma no solamente con teoría, sino también con el Aprender haciendo, y de una manera divertida”.

En Derecho, la aplicación práctica cobra especial relevancia. Isabel Villarroel, docente de la carrera, explica que: “Los Proyectos integradores como talleres en la Unifranz son importantes a partir de la consigna del Aprender haciendo. Los jóvenes elaboran productos finales, y en la carrera de Derecho elaboran reglamentos, elaboran manuales que coadyuvan a aplicar la teoría a la práctica. Un aspecto es el conocimiento teórico, el conocimiento de la norma, y aplicar estos conocimientos jurídicos o normativos en documentos. Así los estudiantes aplican la práctica y desarrollan un producto final”.

Desde Unifranz, este modelo se fortalece con infraestructura de último nivel y modernos laboratorios de aprendizaje como el Tech Lab, Social Labs, Business Labs, Crossmedia Labs y Health Labs, que simulan entornos reales de desempeño profesional. Además, las aulas dinámicas se transforman para facilitar el trabajo colaborativo, el análisis de casos y la experimentación práctica.

De esta manera, con los Proyectos integradores no solo validan el desarrollo de competencias profesionales, sino que consolidan una formación integral orientada a resultados, innovación e impacto social. Además, el Aprender haciendo deja de ser un concepto teórico para convertirse en una experiencia concreta que prepara a los estudiantes para actuar con eficiencia, creatividad y compromiso en el mundo laboral.

