¿Subió el dólar? Así se cotiza en el mercado paralelo este 20 de febrero

Plataformas digitales que monitorean el mercado informal reportan variaciones mínimas respecto al cierre de la jornada anterior.

Red Uno de Bolivia

20/02/2026 6:35

Foto referencial.
Bolivia

El dólar en el mercado paralelo boliviano registra este viernes 20 de febrero un leve ascenso en su cotización de compra, según datos de plataformas que siguen este segmento no oficial.

De acuerdo con el portal dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense se cotiza en Bs 9,08 para la compra y Bs 9,04 para la venta, lo que representa un ajuste mínimo frente a la jornada previa.

El jueves, el mismo sitio reportaba Bs 9,07 para la compra y Bs 9,05 para la venta al cierre nocturno, por lo que el movimiento de este viernes refleja una variación marginal.

Por su parte, bolivianblue.net, que actualiza sus cifras cada 15 minutos, muestra un comportamiento similar: Bs 9,08 para la compra y Bs 9,04 para la venta. La noche anterior cerró en Bs 9,08 para la compra y Bs 9,06 para la venta.

 

Aunque el mercado paralelo no forma parte del sistema financiero oficial, sus referencias son utilizadas por ciudadanos y sectores que realizan transacciones en moneda extranjera, en un contexto marcado por la oferta y demanda diaria.

