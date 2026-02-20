Prepárese: comienzan los cierres por el Corso de Corsos en Cochabamba

La ciudad de Cochabamba inició el cierre de vías por el Corso de Corsos, que se realizará este sábado 21 de febrero. La Alcaldía exhortó a la población a tomar previsiones ante las restricciones vehiculares programadas.

La Dirección de Movilidad Urbana informó que el primer cierre se ejecutó en la avenida Ramón Rivero, desde el puente de La Recoleta hasta el sector donde se instala el palco oficial. El tramo fue delimitado con cintas y vallas mientras avanzan los trabajos logísticos.

Desvíos habilitados

Los conductores que circulan por la zona deben desviar por la rotonda Muyurina o retornar hacia el norte para cruzar por el puente Cala Cala.

Para quienes llegan desde la zona oeste, el desvío autorizado es la avenida Javier del Granado, según información oficial.

Las autoridades anticiparon que durante la tarde se procederá al cierre de otras vías estratégicas como las avenidas Heroínas, San Martín, el paseo de El Prado y la totalidad de la Ramón Rivero.

Preparativos y seguridad

En el tradicional Prado cochabambino avanza el armado de graderías para recibir a miles de espectadores. También se realizan trabajos de pintado de figuras alusivas al Carnaval a lo largo del recorrido.

Desde la Dirección de Seguridad Ciudadana se informó que más de 200 guardias municipales serán desplegados para garantizar el orden durante la jornada.

La recomendación oficial es planificar rutas con anticipación y prever tiempos de traslado ante el incremento del tráfico y los cortes programados.





