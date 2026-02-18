TEMAS DE HOY:
Carnaval 2026

Cochabamba ultima detalles para el Corso de Corsos: Alcaldía instalará dos palcos oficiales

Con una capacidad total para 1.000 personas, las tarimas albergarán a autoridades e influencers para proyectar el Carnaval de la Concordia al mundo.

Milen Saavedra

18/02/2026 23:45

Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

La Llajta se prepara para el cierre del Carnaval de la Concordia. La Alcaldía de Cochabamba confirmó la instalación de dos palcos oficiales estratégicamente ubicados en la avenida Ramón Rivero, a tan solo 100 metros de la estatua de Eduardo Abaroa, con el fin de jerarquizar y difundir la entrada folclórica a nivel internacional.

Distribución y capacidad de los palcos

Ambas estructuras tendrán una capacidad para 500 personas cada una y cumplirán funciones específicas:

  • Palco Norte (Autoridades): Estará destinado a autoridades nacionales, departamentales, municipales e invitados que llegarán del interior y exterior del país. Actualmente, el personal técnico ya trabaja en la iluminación y la decoración con figuras carnavaleras.

  • Palco Sur (Invitados especiales): Este espacio recibirá a influencers, artistas y miembros del cuerpo consular acreditado en Cochabamba. El objetivo de este palco es potenciar la cobertura mediática y digital para mostrar la riqueza del Corso al mundo entero.

Cortes de vía y logística vial

Tome sus previsiones: debido a las tareas de armado de tarimas y el pintado de alegorías en el asfalto, se han dispuesto los siguientes cambios en el tráfico:

  • Inicio del cierre: Viernes a partir del mediodía.

  • Zona afectada: Sector de La Recoleta, específicamente la conexión norte-sur de la avenida Oquendo.

  • Control: Efectivos de Movilidad Urbana estarán desplegados en puntos estratégicos para realizar los desvíos y mitigar el congestionamiento vehicular.

Los preparativos incluyen un despliegue técnico de iluminación y arte urbano que busca rescatar la identidad del carnaval cochabambino y boliviano frente a los ojos del mundo.

 

 

