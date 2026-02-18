Tras el hallazgo de un hombre sin vida en su domicilio el pasado 14 de febrero, el Ministerio Público de Potosí brindó claridad sobre la situación jurídica de la pareja del fallecido. Aunque inicialmente la mujer de 30 años fue aprehendida, las investigaciones preliminares sugieren que no hubo participación directa de su parte en el deceso.

El giro en la investigación

El hecho se produjo cerca de la 1:30 de la madrugada, cuando los hijos menores de la pareja salieron a la calle solicitando auxilio a sus vecinos debido a una fuerte pelea en el interior de su casa. Al llegar las autoridades, encontraron al hombre sin signos vitales y a la mujer en estado de shock.

Sin embargo, el Fiscal Departamental de Potosí, Gonzalo Aparicio, aclaró que la hipótesis de homicidio ha perdido fuerza frente a los hallazgos forenses y el testimonio de la conviviente.

“A partir de la investigación preliminar daba cuenta que ha sido decisión de la víctima el consumo de esta sustancia química emergente, naturalmente de esa discusión a la que se hacía referencia”, señaló la autoridad.

Debido a que los elementos actuales no permiten atribuir responsabilidad penal a la mujer, Aparicio confirmó: “Ella se está defendiendo en absoluta libertad en este momento”.

Evidencia forense: Uso de cianuro

La autopsia realizada al cuerpo reveló detalles determinantes sobre el fallecimiento. Según el fiscal, la causa de la muerte fue una anoxia encefálica y edema pulmonar, ambos cuadros derivados de una intoxicación por sustancias químicas.

“Preliminarmente conocemos que la sustancia ingerida era cianuro. Sin embargo, todavía estamos a la espera del resultado laboratorial de la pericia correspondiente para que se pueda confirmar que se trataba efectivamente de este compuesto químico”, detalló Aparicio.

Balance de Carnaval: Jornadas trágicas en el departamento

Además de este caso, el fiscal Aparicio lamentó que el feriado de Carnaval dejara un saldo de siete personas fallecidas en Potosí, marcando una agenda de trabajo intensa para el Ministerio Público:

Accidentes viales: Varios decesos en carreteras donde los conductores dieron positivo a la prueba de alcohol.

Tragedia minera: Dos fallecidos más en socavones, sumando un total de 36 víctimas en lo que va del año .

Caso adolescente: La muerte de una joven de 18 años por la ingesta de píldoras abortivas en un alojamiento. En este hecho, su pareja de 17 años sí se encuentra aprehendido.

Para el caso del presunto suicidio, la Fiscalía ha activado a la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos para brindar contención psicológica a los hijos menores, quienes enfrentan el daño colateral de este suceso familiar.

