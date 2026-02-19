Gonzalo Chávez: "El desafío del Gobierno es salir de la fantasía administrativa e ir a las reformas profundas"

Al cumplirse los primeros 100 días del gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira, el economista Gonzalo Chávez realizó, en Que No Me Pierda, un balance detallado sobre la situación económica del país. Para el experto, aunque existen "victorias tempranas", el Ejecutivo se encuentra en una etapa crítica donde los decretos ya no son suficientes y la sostenibilidad del modelo depende de la Asamblea Legislativa.

La eliminación de subsidios: Un mito roto con "lunares"

Chávez calificó la retirada de los subsidios a los hidrocarburos como el hito más significativo de este arranque de gestión. “En una primera etapa no hay la menor duda que se rompió con un anatema, con un mito prácticamente que tú no podías sacar los subsidios a los hidrocarburos, si no ibas a tener una revuelta social”, afirmó.

Sin embargo, señaló que esta medida fue empañada por deficiencias en la gestión y logística: “Este ajuste de hidrocarburos fue manchado por el tema de la gasolina con problemas y por las dudas en la manera en que se habría hecho contratos”. Según el analista, el gobierno ha vivido "al fiado" en materia energética sin transparentar los costos y condiciones de dicho crédito.

De victorias tempranas a reformas estructurales

El analista advirtió sobre el peligro de sobredimensionar los logros iniciales. “El peligro es que se quiere presentar esas victorias tempranas como milagros económicos... hay que dejar los milagros a los santos y los resultados a los políticos”, sentenció. Chávez enfatizó que Bolivia apenas está recorriendo los “primeros kilómetros de una maratón” y que aún no se ha tocado el "corazón de la economía" para abandonar el extractivismo.

Entre los temas pendientes, destacó la necesidad de achicar el Estado y cerrar empresas deficitarias. “Yo no sé qué han esperado 3 meses para cerrar 'Quipus'. Eso en un par de días tenías que haber cerrado una empresa que no tiene ni pies ni cabeza”, fustigó, señalando además que el gobierno ha tenido dificultades para "desmontar" la estructura heredada debido a un bajo stock de capital humano propio.

El nudo gordiano: El tipo de cambio y el BCB

Uno de los puntos más técnicos fue el futuro del dólar. Chávez propone un sistema de "flotación sucia con banda de precios" (posiblemente entre 8 y 12 bolivianos), pero supeditado a tres condiciones:

Recorte drástico del déficit público. Un Banco Central independiente nombrado por dos tercios de la Asamblea. Un fondo de estabilización de al menos 2.000 millones de dólares.

Sobre este último punto, fue tajante: “Esos 2000 millones de dólares no los tenemos... esos dólares o vienen de un acuerdo con Estados Unidos o vienen de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional”.

La diplomacia económica y el "Dólar Psicológico"

Respecto a los 8.000 millones de dólares gestionados ante organismos internacionales, el economista aclaró que por ahora son “dólares psicológicos”, ya que su ingreso real depende de la aprobación del Presupuesto General del Estado y de leyes específicas en la Asamblea.

A pesar de esto, valoró la reducción del riesgo país de 2.000 a 477 puntos, aunque recordó que para atraer inversión extranjera directa de calidad se requiere “seguridad jurídica, institucionalidad y certidumbre”.

El imperativo del pacto político

Finalmente, Chávez subrayó que el tiempo de las medidas unilaterales del Ejecutivo se está agotando. “El desafío ahora se llama pacto político”, aseguró. El analista instó a los políticos a retribuir la madurez mostrada por la población boliviana:

“El desafío del gobierno es salir un poco de la fantasía administrativa de corto plazo e ir a las reformas profundas y para eso necesita gobernabilidad en la Asamblea, gobernabilidad en las calles, gobernabilidad en las regiones”, complementó.

