Bolivia vibra ante el inicio del Carnaval: Oruro y Santa Cruz ultiman detalles para un sábado de fiesta y fe

El país entero ha entrado en la cuenta regresiva. A pocas horas de que arranquen oficialmente las festividades carnestolendas, las principales ciudades de Bolivia presentan un panorama de intensa actividad, fe y despliegue logístico para recibir a cientos de miles de visitantes.

Oruro: El epicentro de la fe y el folklore

En la Capital del Folklore, la emblemática avenida 6 de agosto se ha transformado esta noche en un hervidero de comercio y expectativa. A lo largo de la ruta de peregrinación, los puestos de venta ofrecen desde los últimos asientos disponibles —diagramados con espacios de 45 cm— hasta accesorios esenciales para los danzarines, como las cotizadas horquillas para los trajes de Caporal y Morenada.

Se espera que este sábado, más de 12.000 danzarines hagan su paso hacia el Santuario de la Virgen del Socavón. El movimiento económico proyectado es de Bs 400 millones, impulsado por la llegada de casi un millón y medio de personas. Entre la multitud, ya se asientan turistas internacionales: "Es primera vez que venimos de Chile; nos dijeron que es uno de los mejores carnavales de Sudamérica", comentaron visitantes en las graderías.

Santa Cruz: Alegría naranja en el Cambódromo

En el oriente, Santa Cruz de la Sierra se prepara para el Gran Corso Cruceño este sábado 14 de febrero. El Cambódromo, desde el séptimo hasta el cuarto anillo, será el escenario para el paso de 267 comparsas y diversos ballets folclóricos.

La Red Uno ha marcado presencia con la instalación de "La Esquina de la Alegría" (o la Esquina Naranja), una imponente infraestructura con tarimas multinivel de hasta 4 metros de altura para una cobertura total.

Una de las novedades este año es la comparsa "Hágale parce", conformada por ciudadanos colombianos que debutarán en el corso, resaltando la hospitalidad cruceña.

Cochabamba: Puente de conexión y alta demanda

La terminal de buses de Cochabamba vive una noche de colapso positivo. Miles de viajeros, incluyendo danzarines que llegan desde Buenos Aires y Santiago de Chile, buscan desesperadamente pasajes hacia Oruro.

"Es complicado el tema de pasajes y alojamiento, pero la idea es ir a bailar", relató un integrante de los Tinkus San Simón llegado desde Argentina.

Los precios de los pasajes hacia la ciudad orureña oscilan entre Bs 50 y Bs 80, con una demanda que se prevé se mantenga alta hasta la madrugada del sábado para aquellos "rezagados" que viajan tras su jornada laboral.

Cobertura especial

Mañana, sábado 14 de febrero, el país podrá seguir cada detalle de la Peregrinación de la Virgen del Socavón y el Corso Cruceño a través de la transmisión especial de Red Uno, que desplegará a todo su personal y tecnología para llevar la magia del Carnaval boliviano a cada hogar y plataforma virtual.

