Sedes garantiza atención en Carnaval ante la explosión de casos de chikungunya

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) confirmó que sus brigadas y servicios estarán plenamente activos durante los días de Carnaval para garantizar la seguridad sanitaria. Esta medida responde al reporte de 1.649 casos positivos de chikungunya y a una aceleración abrupta en la curva de contagios en Santa Cruz.

"Trabajamos día a día para evitar que la enfermedad siga circulando", afirmó Julio César Koca, director del Sedes, al ratificar la operatividad institucional durante el feriado. Solo en los últimos tres días se detectaron un promedio de 300 nuevos casos, lo que ha generado una alta afluencia en los centros de salud.

La situación clínica es alarmante, con 29 pacientes internados, de los cuales siete se encuentran en unidades de Terapia Intensiva. Entre los cuadros más críticos destacan dos recién nacidos de menos de un mes, quienes reciben atención especializada bajo vigilancia estricta.

Koca explicó que, aunque han trabajado desde septiembre en la prevención, las lluvias y la falta de limpieza vecinal han impulsado el brote actual.

"Si no hubiéramos trabajado con anticipación, tuviéramos un número de casos mayor", aseguró el director ante la comparación con regiones vecinas.

El Sedes enfatizó que el bloqueo de foco y la fumigación se activan inmediatamente tras detectarse un caso positivo en cualquier zona. No obstante, la autoridad aclaró que la vacunación no es viable por ahora debido a la falta de validación de seguridad por parte de la OPS.

La recomendación principal para la población sigue siendo la destrucción de criaderos domiciliarios y el uso preventivo de repelentes y mosquiteros. "Los servicios del Sedes estarán activos durante carnaval para darles la seguridad", concluyó Koca para cerrar su informe epidemiológico.

