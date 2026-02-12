Un gigantesco socavón se abrió de forma repentina en una transitada intersección de Shanghái, China, generando alarma entre peatones, conductores y trabajadores de la construcción que se encontraban en el lugar. El hecho ocurrió el miércoles en el cruce de Qixin Road y Li’an Road, un sector intervenido por las obras de una nueva línea del metro en la ciudad más poblada del país.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran el momento posterior al colapso: una extensa franja de la calzada se hundió abruptamente, dejando un enorme vacío en medio de la vía. Testigos relataron que el suelo cedió en cuestión de segundos, provocando que las personas cercanas se alejaran rápidamente ante el riesgo de un derrumbe mayor.

Tras el incidente, equipos de emergencia y autoridades locales acordonaron la zona para evitar el paso de peatones y vehículos, mientras especialistas evaluaban la estabilidad del terreno y las posibles causas del hundimiento.

No hubo heridos ni víctimas fatales. Sin embargo, se reportaron daños materiales y afectaciones al tránsito.

A continuación, el video:

Mira la programación en Red Uno Play