[VIDEO] Reo acusado de asesinar a su hermana difunde videos con drogas y dinero desde Palmasola

La difusión de un video desde el interior del penal de Palmasola volvió a generar indignación en la población cruceña. En las imágenes, Víctor D.R.V., acusado del asesinato de su hermana el pasado 25 de diciembre en la zona del Plan 3000, muestra dinero en efectivo y una sustancia conocida como “Tusi”, asegurando que dentro de la cárcel genera “más dinero que afuera”.

En el material, que se presume fue grabado en el pabellón 20 del régimen abierto (PC-4) del penal, el interno se dirige a sus seguidores, conocidos como la “Banda 3K”, y les pide su código QR para realizar depósitos, además de prometer un churrasco una vez recupere la libertad. “Que hagan los pibes, pásenme su QR. Aguante el ‘Tusi’, aguante la plata. Adentro o afuera soy el mismo”, se le escucha decir en el video.

El caso del interno generó fuertes cuestionamientos sobre la seguridad y el control en Palmasola, ya que se trata de un privado de libertad vinculado a un crimen de extrema violencia. La víctima fue hallada sin vida dentro de un refrigerador con cuatro puñaladas y signos de asfixia, según el informe forense.

Ante la circulación del video, el Ministerio de Gobierno informó que se realizó una requisa sorpresa en el PC-4. Durante el operativo, Rivero Vivero fue sorprendido con un teléfono celular, objeto prohibido dentro del régimen penitenciario. De manera inmediata, el recluso fue aislado y trasladado al área de contención, iniciándose el proceso disciplinario correspondiente, según el comunicado oficial.

“La Dirección General de Régimen Penitenciario reafirma que no se tolerarán actos que vulneren el régimen disciplinario ni conductas que atenten contra la seguridad y el orden dentro de los centros penitenciarios del país”, señala el texto oficial, que también menciona la activación de investigaciones internas para determinar posibles responsabilidades adicionales.

