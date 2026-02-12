Secuestran celulares, droga y armas blancas durante requisa en Palmasola

Una requisa se desarrolló la madrugada de este jueves en el penal de Palmasola, en Santa Cruz, con la participación de 400 efectivos policiales, en coordinación con el Comando Departamental.

El operativo se realizó en vísperas de las fiestas de Carnaval y tras la difusión de un video en redes sociales grabado por un privado de libertad desde el interior del recinto.

El gobernador del penal, coronel Juan Carlos Corrales, informó que la intervención se ejecutó inicialmente en el pabellón 20 del PC-4, donde se logró el secuestro de un teléfono celular en posesión de un interno que difundía contenido en redes sociales.

“Se realizaron los informes correspondientes para la respectiva sanción. Asimismo, vamos a remitir los antecedentes y los videos a las autoridades competentes para que se aperture el caso correspondiente”, señaló Corrales.

El interno identificado como Víctor R. V. fue sancionado con 60 días de aislamiento preventivo, y se gestionará su traslado a un recinto penitenciario de máxima seguridad.

Durante la requisa general se secuestraron:

36 teléfonos celulares

Sustancias controladas con características de marihuana y cocaína

Armas blancas

Parlantes y equipos electrónicos

Bebidas alcohólicas maceradas y botes de alcohol

Todo el material decomisado será remitido a la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico para su respectivo procesamiento.

