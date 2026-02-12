Inscripciones y notas en el celular: así funcionará la Ciudadanía Digital en universidades

El viceministro Coordinación de la Gestión Pública, Julio Linares, destacó este jueves la firma de un convenio con universidades del país para implementar la Ciudadanía Digital y modernizar la gestión universitaria para poner fin a las largas filas y al uso de documentos físicos.

"Vamos a digitalizar todos los trámites. Hemos acordado con los rectores que las matriculaciones, las inscripciones, la entrega de notas en tiempo real y los seguros de salud se realicen de forma virtual. Ya pueden votar los fólderes y comenzar a trabajar con los celulares", afirmó Linares, subrayando que esta modalidad estará vigente para el periodo de inscripciones de junio y julio de este año.

Dijo que esta medida es “un paso histórico” para desburocratizar el Estado. Según la autoridad, el objetivo es que el estudiante deje de depender del tradicional "fólder amarillo" y pase a gestionar su vida académica desde un dispositivo móvil.

La implementación técnica estará a cargo de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC), que trabajará inicialmente con un universo de 300.000 estudiantes, aunque la meta es llegar a los más de 500.000 que conforman el sistema universitario público.

El viceministro explicó que esta es la "prueba piloto" antes de expandir la digitalización a la ciudadanía total y a todos los trámites del Estado.

En cuanto a la infraestructura, informó que el Gobierno ya concretó acuerdos con empresas extranjeras para instalar dispositivos de bajo costo que brinden Wi-Fi a las unidades educativas rurales, superando posturas ideológicas que, a su juicio, perjudicaron el avance del país.

El cronograma oficial establece metas ambiciosas, con las que se espera contar con 500.000 alumnos inscritos en la Ciudadanía Digital para mediados de año, y alcanzar el millón de usuarios para diciembre de 2026.

Linares confía en que los jóvenes universitarios, al estar más familiarizados con la tecnología, serán quienes impulsen el uso de estas herramientas en sus familias, facilitando trámites futuros en sectores como salud, educación y jubilación.

"La verdad es que esto va a acabar con la tramitología que existe. Los padres ya no tendrán que llenar formularios hasta que les duela la mano; todo estará en su computadora o celular", concluyó la autoridad, reafirmando el compromiso de transformar la interacción entre el ciudadano y los servicios públicos.

