Modernizarán gestión pública en universidades con 'Ciudadanía Digital'

El Gobierno nacional suscribió este miércoles un convenio con universidades públicas del país para implementar un sistema moderno de gestión pública con el fin de suscribir a más de 500.000 estudiantes a ciudadanía digital.

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, explicó que la modernización hacia la Ciudadanía Digital se plantea como un requisito para la vida moderna, que será la “llave de acceso” a un ecosistema de servicios eficientes, tanto en el sector público como en el financiero y privado.

"No estamos digitalizando por digitalizar; estamos implementando un sistema donde el ciudadano existe digitalmente para reclamar su tiempo y su dignidad. El objetivo es que nadie sea rehén de un escritorio ni mensajero de la burocracia", afirmó durante el acto de lanzamiento.

Tres pilares de innovación tecnológica

Dijo que el nuevo sistema se fundamenta en tres innovaciones tecnológicas que reemplazarán al "Estado Tranca"

El primero, la Interoperabilidad Total, con el que las instituciones dejarán de ser "islas". El Estado compartirá datos internamente para que “nunca más” se le pida al ciudadano un documento que el propio Estado ya emitió.

La Validación Biométrica y Firma Electrónica, que eliminará la necesidad de presencia física y fotocopias. La identidad se validará en tiempo real, permitiendo trámites legales y administrativos desde cualquier dispositivo móvil.

El Buzón Digital, en el que cada ciudadano contará con un espacio virtual oficial donde recibirá notificaciones, resultados de trámites y documentos validados, con total seguridad jurídica.

Respaldo operativo de universidades

El ministro Lupo aseguró que, con el respaldo operativo de las universidades del país, que actuarán como motores de digitalización en cada rincón del territorio, el Gobierno fijó metas claras para consolidar este sistema.

Se prevé que, hasta julio de 2026, al menos 500 mil estudiantes estén plenamente integrados al sistema digital, para sumar un millón, y a diciembre sean dos millones de bolivianos ejerciendo su Ciudadanía Digital.

“Esta transición del folder amarillo al teléfono inteligente no solo ahorrará hasta 6 puntos del PIB perdidos en ineficiencia, sino que integrará a Bolivia en la vanguardia de la gobernanza digital global, garantizando que el funcionario público sea, finalmente, un servidor del ciudadano”, aseveró Lupo.

