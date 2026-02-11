TEMAS DE HOY:
Achacollo no se presentó a declarar y Fiscalía reprograma audiencia para el 18 de febrero

La exministra de Desarrollo Rural presentó un memorial y un certificado para suspender su audiencia de este miércoles. La Fiscalía reprogramó la comparecencia para el próximo 18 de febrero, pero bajo advertencia de verificación.

Miguel Ángel Roca Villamontes

11/02/2026 16:40

La Fiscalía reprogramó la audiencia de la exministra Achacollo. Foto El Diario

La exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, no se presentó a declarar este miércoles por presuntas irregularidades en el manejo del ex Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fondioc). La Fiscalía reprogramó su comparecencia para el 18 de febrero.

El fiscal Miguel Cardozo informó que la defensa de la exautoridad presentó un memorial solicitando la suspensión de la audiencia, argumentando problemas de salud.

Aunque la declaración fue suspendida por motivos de salud, Cardozo indicó que se dispuso que un médico acuda al domicilio de la exministra para verificar su estado.

“Ayer presentó un memorial solicitando la suspensión, alegando que tiene problemas de salud. Adjuntó un certificado médico, el cual fue evaluado por esta autoridad, disponiéndose la suspensión del acto”, confirmó el fiscal.

El proceso contra Achacollo es por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y uso indebido de influencias.

En el mismo caso también están implicados la exdiputada Lidia Patty y el expresidente Luis Arce, ambos con detención preventiva en distintos recintos penitenciarios.

