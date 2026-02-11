Tras intensa búsqueda, recuperan cuerpo de pescador desaparecido en aguas del Lago Titicaca

Efectivos de la Armada Boliviana recuperaron el cuerpo sin vida de un pescador que había sido reportado como desaparecido en aguas del Lago Titicaca, en el sector de Huatajata.

La operación de búsqueda y rescate se activó tras la denuncia de la desaparición de una persona de sexo masculino en inmediaciones del Yate Club. De manera inmediata, personal naval se desplazó hasta la zona a bordo de la Lancha Patrullera 437 de la Cuarta Flotilla, iniciando un rastrillaje exhaustivo en el área.

De forma paralela, se movilizó al Grupo Especial de Buzos Tácticos de la Armada Boliviana, dependiente del Centro de Instrucción de Buceo en Altura. Tras una intensa labor de búsqueda subacuática, los buzos lograron localizar y recuperar el cuerpo del ciudadano identificado como Ever H. T.

El operativo contó además con la participación de efectivos navales de la Capitanía de Puerto Menor “Huatajata” y el apoyo de unidades de superficie de la Base y Flotilla Naval “Titicaca”, todas dependientes del Cuarto Distrito Naval “Titicaca”.

El Capitán de Navío DAEN Álvaro Marcelo Bedregal Cáceres, comandante del Cuarto Distrito Naval “Titicaca”, informó que, una vez realizada la recuperación, el cuerpo fue trasladado y entregado a la Capitanía de Puerto para dar continuidad a los procedimientos establecidos por ley, en coordinación con las autoridades competentes.

