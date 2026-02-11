Mesas técnicas arrancan con críticas por requisitos para el resarcimiento

Las mesas técnicas anunciadas por el Gobierno nacional y distintos sectores fueron instaladas la tarde de este miércoles, con el objetivo de definir los mecanismos de resarcimiento para los motores dañados por la gasolina “desestabilizada”.

Mototaxistas y transportistas acudieron al encuentro en busca de certidumbre sobre el procedimiento de pago del programa de compensación y garantías respecto a la calidad del combustible que se comercializa actualmente.

Durante la explicación técnica, un asesor de la aseguradora detalló 23 requisitos que deben cumplir los afectados para acceder al seguro.

No obstante, los representantes del transporte observaron la cantidad de exigencias y solicitaron que sean reducidas para facilitar el acceso al resarcimiento.

El primer vicepresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, lamentó la ausencia de Unibienes a la reunión técnica y sugirió elaborar un documento que sirva de base para que puedan declarar la posesión del vehículo afectado para ser cubierto por el seguro.

“Creo que primero hay que simplificar los requisitos, son 23 requisitos, creo que son muchos; esto hay que bajarlo a 2 o 3 para no complicarlo al ciudadano”, sugirió Zambrana.

La reunión continúa con el análisis de los mecanismos de verificación y los plazos de pago, en medio de la presión de los sectores afectados que exigen una compensación ágil y efectiva.

Noticia en desarrollo...

Mira la programación en Red Uno Play