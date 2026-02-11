Capturan a taxista acusado de abuso sexual contra una pasajera en Los Tusequis; ya era reincidente

Un conductor de taxi fue aprehendido en las últimas horas por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), tras ser denunciado por presunto abuso sexual contra una joven pasajera en la zona de Los Tusequis, en Santa Cruz de la Sierra. El investigado, además, tendría antecedentes por delitos de la misma naturaleza, según registros policiales.

El hecho

De acuerdo con el informe policial, el caso se registró la madrugada del lunes 9 de febrero. La joven, de 22 años, abordó el vehículo al salir de un local nocturno y solicitó el traslado hasta su domicilio. Tras avanzar varias cuadras, el conductor detuvo la marcha antes de llegar al destino.

Según la denuncia, el chofer se dirigió hacia el asiento trasero, donde se encontraba la pasajera, y la agredió. La víctima logró resistir y salir del vehículo, para luego formalizar la denuncia ante las autoridades.

Intento de contacto y aprehensión

Horas después del hecho, el denunciado habría intentado comunicarse con la joven de manera insistente, presuntamente para evitar que el caso avanzara. Con apoyo policial, se coordinó un encuentro en la zona norte de la capital cruceña, donde efectivos de la Felcv procedieron a la aprehensión del sospechoso.

El vehículo presuntamente utilizado durante el hecho fue secuestrado como parte de la investigación.

Antecedentes y proceso

Tras la verificación en los sistemas de registro, la Policía informó que el investigado contaría con antecedentes previos por delitos similares, lo que podría agravar su situación jurídica.

El caso quedó en manos del Ministerio Público, que definirá la situación legal del aprehendido en las próximas horas. En tanto, la víctima fue derivada a evaluaciones psicológicas y forenses, como parte del protocolo de atención a personas afectadas por hechos de violencia.

