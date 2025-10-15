Detención preventiva para el hombre que abusó a una anciana de 80 años en Cochabamba

El Juzgado de Instrucción en lo Penal determinó la detención preventiva de Alberto F. Ch., de 27 años, acusado de haber violado a una mujer de 80 años en un lote baldío de la zona sur de Cochabamba. El sujeto fue enviado por un lapso de tres meses al penal de El Abra, mientras continúan las investigaciones para determinar si hubo más involucrados en el ataque.

“En fecha 13 de octubre del 2025, aproximadamente a las 13:30, se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares donde la autoridad jurisdiccional determinó la detención preventiva del imputado por tres meses”, informó el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Vanderley Flores.

El jefe policial explicó que, de acuerdo con las primeras declaraciones y testimonios, el principal sospechoso habría actuado solo; sin embargo, la investigación sigue abierta para establecer si tuvo algún cómplice.

Según el informe policial, la víctima relató que el sábado 11 de octubre, alrededor del mediodía, salió de su domicilio rumbo a un lote baldío ubicado entre la calle Cercado y la avenida Esteban Arce, en el barrio Villa Pagador, para recoger pasto destinado a alimentar a sus conejos. En ese momento, fue sorprendida por un hombre de contextura delgada, quien la agarró del cuello, la derribó al suelo y la agredió sexualmente.

“Conforme la declaración informativa presentada por la víctima, el agresor la sujetó con una mano y con la otra levantó su pollera para cometer el hecho. Posteriormente huyó del lugar”, detalló Flores.

El acusado fue aprehendido pocas horas después gracias al trabajo conjunto de la Policía y el Ministerio Público. La víctima, en tanto, recibe atención médica y psicológica especializada.

