Denuncian presunta negligencia médica en El Torno: bebé sufrió fractura de brazo durante el parto

Una familia denunció un grave caso de presunta negligencia médica en un centro de salud de El Torno, donde un bebé recién nacido habría sufrido la fractura de su brazo izquierdo durante el proceso de parto. Los familiares acusan a todo el personal médico que participó en el procedimiento.

Según el testimonio de Meli Romero, tía del bebé, el nacimiento ocurrió ayer a las 9 de la mañana. Al entregarles al recién nacido, los familiares notaron de inmediato la mala condición de su brazo. La tía relató que el pediatra informó de complicaciones en el parto y que el bebé se había "lastimado el brazo". Al descubrir al bebé, confirmaron que el hueso del brazo izquierdo estaba roto y el bracito "suelto".

La ginecóloga, quien se negó a dar explicaciones en un primer momento, finalmente reconoció que el parto se había complicado debido a que la madre no pudo pujar. La profesional explicó que intentó ayudar a sacar al bebé "jalándole" y que, "en el momento de hacer esa maniobra, lamentablemente se quebró el bracito del bebé".

Meli Romero denunció la falta de una solución inmediata por parte del centro de salud, señalando que la ginecóloga les dijo que "no había responsables" y les sugirió llevar al bebé a una clínica privada.

Ante la negativa del personal a entregar datos de los médicos tratantes y la ausencia del director, la familia buscó asesoramiento legal y procedió a interponer una denuncia en la Policía. Solo después de la denuncia les sugirieron llevar al bebé a un traumatólogo en el Hospital del Niño, aunque la coordinación inicial falló.

En la mañana de hoy, lograron llevar al bebé al Hospital del Niño. La traumatóloga se limitó a revisarlo, quitarle el vendaje y "acomodarle el bracito". La tía expresó gran preocupación al notar que el hueso del recién nacido ya no está en su lugar y se está sanando "chueco". La familia insiste en que la única solución viable que han encontrado es la atención en una clínica privada, dado que el hospital no les ofrece una solución integral.

