Tres policías enviados a Palmasola acusados de robar $us 50 mil en un "control rutinario"

Tres efectivos de la Policía Boliviana fueron enviados con detención preventiva por cuatro meses al penal de Palmasola, acusados de robar 50 mil dólares americanos a una mujer durante lo que supuestamente era un control rutinario. Una cuarta persona implicada obtuvo medidas sustitutivas.

La decisión fue tomada por un juez cautelar, que determinó la detención preventiva por 120 días para los tres policías.

El fiscal de Los Lotes, Víctor Canaza, detalló que el hecho ocurrió tras una transacción de compra de terreno. Según la denuncia, la víctima se dirigía al lugar de la supuesta adquisición con el dinero en efectivo.

"La víctima se contactó con un comprador para adquirir un terreno por 50 mil dólares. Estaban de ida al terreno cuando fueron interceptados por una patrulla y los efectivos descienden la patrulla. Supuestamente hacen un control rutinario, la suben a la patrulla a la víctima y en ese momento le quitan su celular y 50 mil dólares americanos", explicó el fiscal Canaza.

La víctima logró reconocer a los tres policías implicados. El fiscal destacó que entre los acusados se encuentra una mujer que el Ministerio Público ha identificado como reincidente en este tipo de delitos.

Hasta el momento, el dinero robado aún no ha sido recuperado. El Ministerio Público ha iniciado las investigaciones pertinentes y ha extendido requerimientos y citaciones, cuyas detalles se mantienen en reserva por estrategia investigativa. El fiscal Canaza aseguró que se está realizando la investigación correspondiente contra los ahora exefectivos policiales por los delitos imputados.

