Era su segundo día de clases: investigan la muerte de un joven en piscina olímpica de Cochabamba

Un lamentable suceso tiñó de luto a la comunidad deportiva de Cochabamba este martes, luego de que el cuerpo de un joven de aproximadamente 23 años, identificado preliminarmente como Denis, fuera hallado ahogado en la piscina olímpica de la zona de La Chimba.

La tragedia ocurrió en horas de la tarde, en la piscina de clavados, que es la más profunda del complejo con cerca de 5 metros.

Desaparecido y hallado una hora después

Según los relatos preliminares, el joven estaba asistiendo a su segundo día de clases de natación con un club privado que utiliza las instalaciones municipales. Denis estaba en la piscina más profunda "a petición suya", según indicaron miembros del club.

La clase de natación se impartió entre las 15:00 y las 16:00 horas. Sin embargo, los instructores se percataron de la ausencia de Denis cerca de las 16:00, presumiendo inicialmente que se había retirado.

El cuerpo fue identificado al fondo de la piscina aproximadamente a las 17:00 horas, una hora después de finalizar su horario de clase. En ese momento, los instructores realizaron el buceo, sacaron el cuerpo y dieron aviso a las autoridades. En el momento del incidente, la piscina estaba siendo utilizada y se encontraban tres instructores a cargo de la vigilancia.

Club y Alcaldía esperan el resultado de la investigación

Tras el hallazgo, personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y la Fiscalía se hicieron presentes en el lugar para iniciar las investigaciones.

Carola Loma, Directora de Deportes del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, lamentó el hecho y explicó que, si bien el municipio administra los ambientes, los clubes privados que alquilan las piscinas firman un compromiso de velar por el bienestar de sus atletas, incluyendo la disposición de salvavidas y el conocimiento de la condición de salud de los deportistas.

Por su parte, Juan José Ayaviri, vocero de la Alcaldía, expresó sus condolencias y señaló que la administración esperará la información oficial: "Seguramente va a haber revisión de las cámaras que tenemos, una autopsia y se va a saber los motivos de este lamentable hecho".

El club de natación involucrado indicó que esperará el trabajo investigativo de la policía antes de brindar declaraciones. Las cámaras de seguridad del complejo serán clave para determinar las circunstancias exactas de la muerte de Denis.

