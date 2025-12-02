Intervienen galpón presuntamente vinculado al dirigente panificador Rubén Ríos

En un operativo ejecutado en la zona de Chijini, en la ciudad de El Alto, personal del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) intervino un galpón que presuntamente pertenecería al dirigente panificador Rubén Ríos. De acuerdo con los primeros informes, en el interior del inmueble se habría estado acopiando harina de manera irregular.

Los efectivos policiales ingresaron al lugar en horas de la tarde, en cumplimiento de una orden de investigación, ante denuncias sobre un posible acopio de insumos destinados a la elaboración de pan, cuya procedencia y uso serán verificados por las autoridades competentes.

Según las primeras indagaciones, el espacio intervenido funcionaba como depósito y podría estar relacionado con actividades no autorizadas dentro del sector panificador.

