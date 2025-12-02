Un violento asalto se registró en la zona de la avenida Moscú y quinto anillo, cuando un grupo de delincuentes encapuchados ingresó a una vivienda al promediar las 5:00 a.m., maniataron a dos menores y se llevaron Bs 15.000 y un televisor de 75 pulgadas.

Según la denuncia de la madre de los menores, los antisociales habrían sido al menos cuatro personas que ingresaron por una puerta pequeña tras forzar el candado.

“Salí a trabajar como todos los días a las 5:00 con mi esposo y dejé a mis tres hijitos. Cuando regresé, me dijeron que cuatro personas los amarraron con pitas y yúrex en manos y pies y les apuntaban con armas de fuego”, relató visiblemente afectada.

Uno de los menores de 17 años recordó el momento de terror: “Primero comenzaron a darnos patadas en la cara y después nos amarraron a los tres. No los escuchamos, pensábamos que eran mis padres, pero al momento que ingresaron a la fuerza nos dimos cuenta de que querían robar”.

La madre aseguró que, a pesar de haber residido en la casa solo tres días, los delincuentes parecían conocer sus rutinas: “Han aprovechado la madrugada, cuando todos salen a trabajar, para entrar. Rompieron el candado y forzaron los cuartos para llevarse el televisor y el dinero”.

