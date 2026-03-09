Apartan a policías de Desaguadero tras denuncia de extorsión a familia peruana

La Policía Boliviana inició una investigación interna y dispuso el cambio de destino de varios uniformados que prestaban servicio en Desaguadero, tras una denuncia por presunta extorsión presentada por una familia peruana.

El inspector departamental de la Policía en La Paz, Marco Peñarrieta, informó que los agentes implicados fueron retirados temporalmente de sus funciones en la zona fronteriza mientras se desarrollan las investigaciones.

Según explicó la autoridad, los efectivos cumplirán tareas en otras unidades hasta que concluyan las indagaciones.

“Si se comprueba que incurrieron en faltas a la normativa, podrían recibir sanciones que incluso lleguen a la baja definitiva”, advirtió.

La denuncia de la familia

El caso se originó tras la denuncia presentada ante el Ministerio Público de Bolivia por el padre de dos jóvenes peruanas de 19 y 21 años, quienes habrían sido víctimas de extorsión al ingresar al país.

Según el relato, ambas mujeres ingresaron a Bolivia desde Perú llevando 5.000 dólares cada una.

En la frontera, policías bolivianos las interceptaron y les indicaron que debían pagar una sanción del 30% por no declarar las divisas.

El supuesto pago para evitar la cárcel

De acuerdo con la denuncia, las jóvenes se comunicaron con su padre para pedir ayuda.

El hombre habló con los uniformados, quienes supuestamente le indicaron que debían pagar dinero para evitar que sus hijas fueran trasladadas a la ciudad de La Paz y encarceladas.

Ante la situación, el padre habría entregado 4.900 bolivianos.

Detectaron dinero faltante

Posteriormente, cuando la familia llegó a la ciudad de La Paz, revisó el dinero que llevaban las jóvenes y detectó la falta de 1.300 dólares:

600 dólares faltaban en uno de los fajos

700 dólares en otro

Tras advertir la irregularidad, el padre decidió presentar la denuncia ante las autoridades para que el caso sea investigado.

Investigación en curso

La Policía informó que el caso se encuentra bajo análisis para determinar responsabilidades y esclarecer si existió o no una extorsión por parte de los uniformados.

Mientras tanto, los agentes señalados ya fueron apartados de la zona fronteriza mientras se desarrollan las investigaciones.

