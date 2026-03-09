TEMAS DE HOY:
Asesinato en Villa Tunari Intento de infanticidio Infanticidio

24ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Apartan a policías de Desaguadero tras denuncia de extorsión a familia peruana

La denuncia señala que dos jóvenes peruanas habrían sido obligadas a pagar dinero al ingresar a Bolivia por la frontera de Desaguadero.

Silvia Sanchez

09/03/2026 10:58

Policía aparta a efectivos tras denuncia de cobro irregular en Desaguadero. Imagen referencial de archivo.
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

La Policía Boliviana inició una investigación interna y dispuso el cambio de destino de varios uniformados que prestaban servicio en Desaguadero, tras una denuncia por presunta extorsión presentada por una familia peruana.

El inspector departamental de la Policía en La Paz, Marco Peñarrieta, informó que los agentes implicados fueron retirados temporalmente de sus funciones en la zona fronteriza mientras se desarrollan las investigaciones.

Según explicó la autoridad, los efectivos cumplirán tareas en otras unidades hasta que concluyan las indagaciones.

“Si se comprueba que incurrieron en faltas a la normativa, podrían recibir sanciones que incluso lleguen a la baja definitiva”, advirtió.

La denuncia de la familia

El caso se originó tras la denuncia presentada ante el Ministerio Público de Bolivia por el padre de dos jóvenes peruanas de 19 y 21 años, quienes habrían sido víctimas de extorsión al ingresar al país.

Según el relato, ambas mujeres ingresaron a Bolivia desde Perú llevando 5.000 dólares cada una.

En la frontera, policías bolivianos las interceptaron y les indicaron que debían pagar una sanción del 30% por no declarar las divisas.

El supuesto pago para evitar la cárcel

De acuerdo con la denuncia, las jóvenes se comunicaron con su padre para pedir ayuda.

El hombre habló con los uniformados, quienes supuestamente le indicaron que debían pagar dinero para evitar que sus hijas fueran trasladadas a la ciudad de La Paz y encarceladas.

Ante la situación, el padre habría entregado 4.900 bolivianos.

Detectaron dinero faltante

Posteriormente, cuando la familia llegó a la ciudad de La Paz, revisó el dinero que llevaban las jóvenes y detectó la falta de 1.300 dólares:

  • 600 dólares faltaban en uno de los fajos

  • 700 dólares en otro

Tras advertir la irregularidad, el padre decidió presentar la denuncia ante las autoridades para que el caso sea investigado.

Investigación en curso

La Policía informó que el caso se encuentra bajo análisis para determinar responsabilidades y esclarecer si existió o no una extorsión por parte de los uniformados.

Mientras tanto, los agentes señalados ya fueron apartados de la zona fronteriza mientras se desarrollan las investigaciones.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD