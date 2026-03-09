Buscan a delincuentes que atracaron un surtidor en la zona norte de Santa Cruz

La inseguridad volvió a golpear a una estación de servicio en la zona norte de Sanat Cruz. Dos delincuentes armados atracaron un surtidor ubicado en el kilómetro 15 y se llevaron dinero en efectivo tras amenazar a una trabajadora. Todo el hecho quedó registrado en cámaras de vigilancia.

El atraco ocurrió aproximadamente a las 20:30 del fin de semana, cuando los sujetos llegaron al lugar a bordo de una motocicleta. Según las imágenes de seguridad, los delincuentes se acercaron a una de las bombas de combustible donde se encontraba la empleada trabajando con normalidad.

Uno de los antisociales apuntó con un arma de fuego a la trabajadora, logrando arrebatarle un morral en el que se encontraba el dinero recaudado. Tras cometer el robo, ambos sujetos escaparon rápidamente del lugar.

De acuerdo con el reporte, el monto sustraído aún no ha sido cuantificado.

Personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) llegó al lugar y comenzó el análisis de las cámaras de seguridad del surtidor y de negocios cercanos, con el objetivo de identificar y dar con el paradero de los responsables.

El hecho se registró en un sector altamente transitado y rodeado de empresas, aunque en el momento del atraco solo se encontraba un vehículo cargando gas en la estación.

La denuncia ya fue presentada ante la Policía, que continúa con las investigaciones para capturar a los delincuentes.

