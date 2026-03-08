“Bolivia se abre al mundo tras 20 años”: Paz destaca avances bilaterales y apertura internacional tras cumbre de Miami

El presidente Rodrigo Paz destacó este domingo los avances de su gestión en materia de política internacional, tras una serie de reuniones bilaterales con líderes de distintos países y durante su participación en la cumbre “Escudo de las Américas” en Estados Unidos.

Aseguró que la primera decisión de su Gobierno es aperturar a Bolivia al mundo en entrevista con Bolivia TV desde Miami.

“Son varios eventos que se van a dar este año en función de poner a Bolivia a nivel internacional, recuperar un espacio que hemos perdido durante 20 años”, afirmó en una entrevista al canal estatal.

Paz subrayó que el país busca superar décadas de aislamiento por decisiones ideológicas.

En este contexto, el mandatario resaltó los resultados de sus reuniones con Estados Unidos, que permitieron retomar una relación estratégica enfocada en seguridad, incluyendo lucha contra el narcotráfico, terrorismo y el movimiento financiero ilícito, así como en la apertura de comercio e inversión bilateral.

Explicó que el acercamiento con EE.UU. también busca captar inversiones que impulsen la economía boliviana.

Reuniones

Además, el presidente informó que sostuvo encuentros con los líderes de El Salvador, Costa Rica, Honduras, Panamá, República Dominicana, Ecuador y el presidente electo de Chile, destacando la posibilidad de generar actuaciones bilaterales que favorezcan a Bolivia.

En el caso de República Dominicana y Panamá, destacó la importancia de sus políticas de turismo, conectividad aérea y transporte de carga, que Bolivia planea replicar en sus estrategias de desarrollo económico y comercio.

Respecto a Chile, Paz resaltó la potencialidad de los ríos bolivianos y anunció proyectos de hidrovías internas que facilitarán la conectividad de grandes extensiones sin necesidad de carreteras.

También enfatizó la importancia de fortalecer la relación comercial y económica con Chile y Brasil, considerando a Bolivia como un punto estratégico entre ambas naciones y en la región sudamericana, lo que permitirá consolidar al país como un “gran distribuidor de bioceánicas y energías”.

Anuncios

El presidente anunció que el 22 de marzo lanzarán un paquete de normas y leyes en diversas áreas, incluyendo hidrocarburos, minería y seguridad jurídica, con el objetivo de consolidar un marco regulatorio que impulse la economía y el desarrollo interno.

Otros encuentros claves

Sobre la relación con Argentina, Paz destacó la reunión con el canciller calificándola como significativa y con “una disposición muy grande” para generar sinergias comerciales y económicas.

Asimismo, hizo énfasis en la cooperación con países productores de café como El Salvador y Honduras, en proyectos de desarrollo agrícola y tecnológico, que generen oportunidades de negocio para Bolivia.

El presidente reafirmó que Bolivia busca convertirse en un eje articulador de la economía, la innovación y la tecnología en la región, destacando la importancia de que el país no permanezca aislado para garantizar estabilidad y desarrollo en Sudamérica.

Agenda internacional

Finalmente, Paz anunció que próximamente se realizarán visitas oficiales a Chile y Brasil, y confirmó la llegada del Rey de España, con quien se abordarán proyectos empresariales, de inversión y desarrollo económico, tanto en sectores formales como informales, beneficiando a gremiales, transportistas, artesanos y microempresarios.

La participación de Bolivia en la cumbre “Escudo de las Américas”, convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, marcó el inicio de una agenda internacional orientada a reinsertar al país en el mapa global, generando alianzas estratégicas, cooperación multilateral y apertura de oportunidades económicas.



