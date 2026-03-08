El Gobierno de Bolivia anuncia una "Alerta temprana" para prevenir feminicidios

El Gobierno de Bolivia anunció este domingo la puesta en marcha de una "Alerta temprana" para identificar riesgos y evitar que la violencia machista "escale" hasta llegar al feminicidio.

En una publicación con motivo del Día Internacional de la Mujer, el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, Descolonización y Despatriarcalización expresó que "la violencia feminicida sigue siendo una de las expresiones más extremas de desigualdad y vulneración de derechos" en el país.

"Cada tentativa de feminicidio es una señal de alerta que el Estado y la sociedad no pueden ignorar", señaló.

Ante esto, el viceministerio anunció dos acciones "estratégicas" para el fortalecimiento de la "respuesta institucional y la prevención", una de ellas, "la incorporación de la Alerta Temprana en casos de tentativa de feminicidio".

Este mecanismo "permitirá identificar riesgos, activar respuestas inmediatas y evitar que la violencia escale hasta el feminicidio", explicó la institución.

La segunda acción será la implementación del "Observatorio de Feminicidios, una herramienta de monitoreo, análisis y transparencia" para obtener "información sistematizada" y mejorar así "las políticas públicas de prevención, protección y justicia".

"En este 8 de marzo, reafirmamos que la lucha contra la violencia hacia las mujeres es una prioridad del Estado. Trabajamos para que ninguna señal de violencia sea ignorada y para que cada mujer pueda vivir una vida libre de violencia", aseguró el viceministerio.

Bolivia tiene vigente desde 2013 la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, o ley 348, que reconoce dieciséis delitos, entre ellos, el feminicidio, sancionado con 30 años de cárcel sin derecho a indulto, la pena máxima en la legislación boliviana.

En lo que va de año, en el país ocurrieron 19 feminicidios, según información del Ministerio Público.

Además, en los dos primeros meses del año, la Fiscalía registró 7.155 casos de delitos relacionados a la ley 348, de los que 5.390 son denuncias de violencia familiar o doméstica.

La Defensoría del Pueblo señaló en un comunicado de prensa que "detrás de cada cifra hay una historia, una familia quebrada, hijas e hijos que quedan sin madre, mujeres que pidieron ayuda y no siempre encontraron protección y atención oportuna".

Por ello, la entidad exhortó a las autoridades nacionales, regionales y municipales "a asumir acciones concretas y verificables" para prevenir la violencia contra las mujeres, elaborar políticas públicas de prevención y garantizar que las investigaciones de estos sucesos sean "oportunas y diligentes".

"La inacción, la demora o la respuesta insuficiente perpetúan la impunidad y profundizan la vulneración de derechos humanos", señaló la defensoría.

El viernes, miles de mujeres marcharon en La Paz para reclamar contra la impunidad en los casos de abusos sexuales y de violencia machista.

El Sistema de las Naciones Unidas en Bolivia urgió el sábado a fortalecer los sistemas de justicia en el país para "desarticular la discriminación estructural" y garantizar así el cumplimiento pleno de los derechos de las niñas y mujeres. EFE

