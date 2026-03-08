La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó, a través de su reporte diario de transitabilidad, que varios tramos de la Red Vial Fundamental presentan problemas de circulación debido a derrumbes, inundaciones y trabajos de mantenimiento en diferentes departamentos del país.

El reporte señala que Tarija es uno de los departamentos más afectados, donde al menos tres tramos se encuentran no transitables debido a derrumbes de magnitud.

Entre ellos se encuentran las rutas Entre Ríos–Tacuarandi, Tacuarandi–Alto de Zarzas y Canaletas–Narváez, donde maquinaria y personal trabajan en la limpieza de material para restablecer la circulación.

En Santa Cruz, la situación también presenta complicaciones. El tramo San Lorenzo–Salinas se encuentra no transitable debido a la inundación del puente San Miguelito, mientras que las rutas San Germán–Puente Ichilo y Bermejo–La Angostura permanecen habilitadas, aunque con desvíos y circulación restringida a un carril en algunos sectores por daños en la plataforma.

En otros departamentos como Pando y Chuquisaca, algunos tramos permanecen transitables, pero con desvíos habilitados debido a trabajos de construcción o limpieza de derrumbes, como ocurre en el sector Muela del Diablo, ingreso a Muyupampa.

Asimismo, en Beni y Cochabamba se mantienen restricciones vehiculares en determinados tramos mientras se realizan evaluaciones técnicas o se establecen horarios específicos de circulación.

La ABC recomienda a los conductores circular con precaución y consultar el portal oficial de transitabilidad antes de realizar viajes, ya que el estado de las carreteras puede variar debido a factores climáticos o trabajos de mantenimiento.

