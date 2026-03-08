Iglesia llama a erradicar violencia y promover igualdad en el Día de la Mujer

En conmemoración del Día Mundial de la Mujer, el arzobispo de Santa Cruz, Sergio Gualberti, destacó la importancia de reconocer y respetar la dignidad de las mujeres, tomando como ejemplo el encuentro de Jesús con la samaritana en el Evangelio de este domingo.

Gualberti señaló que Jesús rompió con la mentalidad de su tiempo que discriminaba a la mujer, ofreciéndole respeto, valorando su dignidad y brindándole el “agua de la vida”.

“Que todos nosotros nos comprometamos para que no haya más violencias, ultrajes, abusos y feminicidios, reconociendo la igual dignidad entre mujeres y varones como hijos e hijas amados de Dios”, enfatizó.

El arzobispo recordó además que este Evangelio nos invita a reflexionar sobre la autenticidad y la fe: “¿Cuánta sed tenemos de ser auténticos, de verdad, de felicidad? Este es el tiempo de actuar con misericordia, con fraternidad y con ánimo de servicio, siguiendo el ejemplo del Señor”.

Sobre el encuentro con Jesús, Gualberti destacó: “El encuentro con Jesús nos anima, como a la samaritana, a no tener miedo. A beber el agua viva que nos transforma a nosotros también en agua de vida para los demás. Y a renovar nuestra fe en Dios, fortalecidos por su presencia en nuestra historia y en la historia del mundo”.

Finalmente, hizo un llamado a la esperanza y al compromiso con la justicia: “A veces también nosotros nos podemos preguntar, ¿pero está o no está Dios? Pero Él está, Él guía aún en este tiempo de guerras como vemos en tantos lugares del mundo. Presencia que nos hace testigos de caridad y sinodalidad y nos abre a la esperanza de que el camino de la cruz nos lleva a la luz de la Pascua, la fiesta de la victoria definitiva de la vida y el amor sobre la muerte y el mal”.

