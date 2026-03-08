Día Internacional de la Mujer: por qué se conmemora y qué falta por lograr

Cada 8 de marzo, el mundo recuerda una fecha que trasciende las celebraciones: el Día Internacional de la Mujer. Lejos de ser un simple motivo para regalar flores o enviar felicitaciones, esta jornada invita a la reflexión sobre los derechos de las mujeres, los avances logrados y las desigualdades que aún persisten.

“No es solo una celebración, es un día de memoria, conciencia y compromiso con una sociedad más justa”, señalan expertos en derechos humanos.

El origen de la fecha

El 8 de marzo tiene sus raíces en las luchas de las mujeres trabajadoras a comienzos del siglo XX, quienes exigían mejores condiciones laborales, jornadas más cortas y el derecho al voto.

En 1910, durante una conferencia internacional de mujeres socialistas en Copenhague, se propuso establecer un día dedicado a visibilizar estas reivindicaciones. Desde entonces, se organizaron manifestaciones en distintos países para demandar igualdad y justicia.

Décadas más tarde, en 1975, la Organización de las Naciones Unidas oficializó el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, otorgándole reconocimiento global. Desde ese momento, la fecha se convirtió en un símbolo de la lucha por la igualdad de derechos.

Celebrar para recordar y reflexionar

El Día de la Mujer no es solo una jornada festiva. “Es un momento para recordar que los derechos de las mujeres no siempre fueron garantizados”, afirman especialistas.

Durante siglos, las mujeres estuvieron privadas de votar, estudiar en universidades, administrar bienes o participar en la vida pública. Muchos de estos derechos se conquistaron recién en el siglo XX. Celebrar esta fecha implica reconocer estos avances y también cuestionar qué falta por lograr.

La desigualdad persiste

A pesar de los avances, diversas investigaciones muestran que la igualdad plena aún es un objetivo en construcción. Entre las brechas más destacadas se encuentran:

Diferencias salariales entre hombres y mujeres.

Menor presencia femenina en cargos de liderazgo.

Mayor carga de tareas domésticas y de cuidado.

Violencia de género.

“Aunque la situación ha mejorado respecto a décadas pasadas, la igualdad todavía es un camino por recorrer”, advierten especialistas en género.

El 8 de marzo recuerda que la lucha por los derechos de las mujeres es colectiva y continúa, invitando a la sociedad a comprometerse con un futuro más equitativo.

Mira la programación en Red Uno Play