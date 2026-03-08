Explosión e incendio destruyen vehículo en la Villa Primero de Mayo

Un vehículo quedó completamente calcinado tras una explosión seguida de un incendio registrada en la zona de Villa Primero de Mayo, en el departamento de Santa Cruz.

De acuerdo con reportes preliminares, el hecho ocurrió cuando aparentemente se realizaba el trasiego ilegal de combustible, una práctica que consiste en trasladar o transferir combustible de un recipiente o vehículo a otro sin autorización ni medidas de seguridad, generalmente con fines de comercialización clandestina.

La manipulación del carburante habría provocado una explosión repentina, que en cuestión de segundos desató un incendio de gran magnitud que consumió por completo el motorizado.

Tras la emergencia, varias unidades de bomberos acudieron al lugar para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a viviendas o vehículos cercanos. Después de varios minutos de trabajo lograron sofocar el incendio.

Las imágenes posteriores al hecho muestran que el vehículo quedó totalmente destruido y reducido a chatarra debido a la intensidad del fuego.

Las autoridades iniciaron una investigación para establecer las causas exactas del siniestro y determinar responsabilidades, además de confirmar si en el lugar se realizaba efectivamente trasiego ilegal de combustible, una actividad considerada de alto riesgo y que suele realizarse al margen de los controles y normas de seguridad.

