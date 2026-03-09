Productores de arroz y soya del Norte Integrado de Santa Cruz iniciaron este lunes un bloqueo en la carretera nueva que conecta Santa Cruz de la Sierra con Cochabamba, en protesta contra el Decreto Supremo 5547, que establece la libre importación de estos productos.

La medida de presión comenzó pasada las 10:00 y es impulsada por agricultores de los municipios de Yapacaní y San Juan, quienes consideran que la norma genera una competencia desleal que afecta directamente a los pequeños y medianos productores del país.

Antes de instalar el bloqueo, los movilizados realizaron una marcha. Posteriormente se trasladaron hasta el puente sobre el río Yapacaní, donde instalaron el punto de bloqueo en la ruta interdepartamental.

Los dirigentes del sector sostienen que la actual estructura de costos de producción hace difícil competir con productos importados, por lo que exigen al Gobierno revisar la normativa.

Además del corte de carretera, los agricultores advirtieron que evalúan otras medidas de presión si no reciben una respuesta a sus demandas. Entre las acciones que analizan se encuentra la posible toma de pozos petroleros en la zona de San Juan.

Los productores también señalaron que las negociaciones con el Gobierno no han tenido resultados concretos hasta el momento, motivo por el cual decidieron iniciar las movilizaciones.

Advirtieron además que el bloqueo podría ampliarse a otras zonas productivas del Norte Integrado de Santa Cruz en los próximos días si las autoridades no atienden sus demandas.

Mira la programación en Red Uno Play