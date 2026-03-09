Rescatan a un pequeño coatí que caminaba por calles de Cochabamba

Un pequeño ejemplar de Coatí, conocido en Bolivia también como tejón, fue rescatado la noche del domingo tras ser encontrado deambulando por una calle de la ciudad de Cochabamba.

El animal fue inicialmente entregado al grupo de rescate SAR Bolivia, filial Cochabamba, cuyos voluntarios lo recibieron para ponerlo a resguardo.

Posteriormente, el ejemplar fue derivado a la Policía Forestal y de Medio Ambiente, donde especialistas realizarán una valoración médica para verificar su estado de salud antes de proceder con su posible reinserción en su hábitat natural.

Fue encontrado en plena calle

De acuerdo con el reporte del rescate, dos personas encontraron al animal caminando por la vía pública durante la noche.

Al percatarse de que se trataba de una especie silvestre y que corría peligro, lograron capturarlo cuidadosamente y trasladarlo a un lugar seguro.

La intervención permitió evitar que el coatí fuera atacado por perros u otros animales, algo que suele ocurrir cuando especies silvestres ingresan a zonas urbanas.

Evaluación antes de volver a la naturaleza

Ahora el pequeño coatí se encuentra bajo custodia de POFOMA, donde será examinado para verificar:

su estado de salud

posibles heridas o deshidratación

condiciones para su liberación

Si el animal se encuentra en buenas condiciones, las autoridades ambientales evaluarán su retorno a un área natural segura.

Animales silvestres en zonas urbanas

Las autoridades recuerdan que cuando se encuentre un animal silvestre en la ciudad no se debe intentar domesticarlo ni mantenerlo como mascota.

Lo recomendable es dar aviso inmediato a autoridades ambientales o grupos de rescate para garantizar la seguridad del animal y de las personas.

